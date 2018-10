Alenka Muhič: Vrnimo občino občanom

23.10.2018 | 11:00

Z leve proti desni: podpredsednik MO SMC Novo mesto Zvone Novak, predsednik glavnega odbora ZZD Boštjan Judež, predsednica ZZD Alenka Muhič in predsednik občinske org. SD Novo meso Srečko Vovko. ZZD in SD sta imela v aktualnem mandatu po enega obč. svetnika, SMC pa je na prejšnjih volitvah osvojila tri mandate, a ga zaključuje z dvema. Tako Novak kot Vovko sta dejala, da tokrat računata vsak na tri svetniške mandate, v ZZD pa so odgovorili, da na "čim večje število".

Alenka Muhič je na predstavitvi poudarila, da Zveza za Dolenjsko ostaja zveza za ljudi.

Novo mesto - Edina županska kandidatka na skorajšnjih volitvah v MO Novo mesto je Alenka Muhič, predsednica Zveze za Dolenjsko (ZZD). Njeno kandidaturo sta na včerajšnji predstavitvi programa in liste za občinski svet podprla tudi podpredsednik mestnega odbora SMC Zvone Novak in predsednik novomeškega odbora SD Srečko Vovko.

Na volitve se podajajo z jasnim ciljem: zmagati in, kot je dejala Muhičeva, v politični prostor vrniti empatijo, podpreti dobre projekte in zavrniti slabe, na vodstvene položaje imenovati sposobne ljudi, ne glede na politično pripadnost, zato bi se lotila reorganizacije tako ožje kot širše občinske uprave. »Moj cilj bo tudi spremeniti dosedanje prakse tako, da bo lahko vsak posameznik vplival na delovanje občine, zato nastopamo pod sloganom Vrnimo občino občanom,« je povedala inženirka gradbeništva, ki je bila zaposlena tudi na občini, zdaj pa dela v Darsu. Zaupanje ljudi, ki so jo nagovarjali tako za funkcijo prve dame stranke kot župansko kandidaturo, je vzela kot čast in odgovornost, med drugim do (politične) dediščine pokojnega očeta Alojzija Muhiča.

Iz programa ZZD je izpostavila gradnjo občinskih navezav na tretjo razvojno os, oživitev mestnega jedra, dograditev in obnovo komunalnega omrežja po prioritetah, širitev javnega prometa na območje celotne občine, izgradnjo varovanih stanovanj, nadgradnjo športnega parka Portoval, več denarja za krajevne skupnosti, boljše sodelovanje z gospodarstveniki itd.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (6) 2h nazaj –6 (1) (7) (1)(7) Oceni reziser A je njihovo geslo: gremo nazaj? 2h nazaj 7 (7) (0) (7)(0) Oceni Bralec Dolenjca Ne, reziser, to je geslo Franca Koncilije pardon Gregorja Macedonija. 2h nazaj –4 (1) (5) (1)(5) Oceni reziser Spet bodo podpisovali pogodbe, ki se jih ne bo dalo prekinit:), ker ravno tisti trenutek ne bodo znali brat...res si želim še enega Muhiča na čelu mojega mesta, 8 let ni bilo dovolj. 2h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni Bralec Dolenjca Ti se bolj bojiš za kakšno svojo 'člansko' ugodnost, kot je značilnost trenutne oblasti... 1h nazaj –3 (0) (3) (0)(3) Oceni reziser Kaj pa je bila značilnost prejšnje oblasti? Rdeča lica pa laganje. "na tistem hribu bo stala nova dvorana" dvorane še danes ni. Je pa bilo legaliziranih par zidanc, verjetno jaz uživam v članskih ugodnostih, vi pa v legalizirani zidanci? 44m nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Republika Podgurje Razlika med prejšnjim in sedanjim županom je predvsem ta, da je prejšnji župan razumel, da se novomeška občina ne konča v Žabji vasi, z eksklavo Brusnice, da Novo mesto ni le Glavni trg, ter da tukaj živijo še tisoči občanov s svojimi potrebami in ne le klika zbrana okoli sedanjega župana in nekaj botrov iz ozadja. V mnogih izvenmestnih krajevnih skupnostih se v zadnjem mandatu ni premaknilo dobesedno NIČ! Preglej samo prijavljene komentatorje