Vlomili v hišo in garažo

23.10.2018 | 11:35

Foto: Arhiv DL

V Žabjeku v Podbočju je med soboto in ponedeljkom nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Med petkom in ponedeljkom pa je v Čatežu na območju Trebnjega neznanec vlomil v garažo in ukradel baterijske svetilke in pijačo. S tatvino in vlomom je povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Prijeli deset tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Balkovci, Bojanci in Rigonce izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Iraka, Sirije in Rusije še niso zaključeni.

M. Ž.