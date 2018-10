Jože Kobe: Hočem in zmorem – za vas!

23.10.2018 | 18:20

Nosilec liste GAS za občinski svet je njihov dosedanji svetnik Alojz Kobe (drugi z leve), na njej pa so poleg drugih tudi (z leve proti desni) Janez Murn, sedanja obč. svetnica Alenka Papež in Iztok Vorkapić.

Jože Kobe se drugič podaja v boj za županski stol.

Novo mesto - Novomeški odbor Gospodarsko aktivne stranke (GAS) bo na lokalnih volitvah nastopil z listo za občinski svet in s svojim županskim kandidatom, tj. Jožetom Kobetom. Na današnji predstavitvi je Kobe o sebi med drugim povedal, da ima 33 let delovnih izkušenj, od tega devet v gospodarstvu, ostalo pa v javni upravi. Zaposlen je na novomeški občinski upravi, kot je znano, je bil pred leti 15 mesecev tudi njen direktor. Za kandidaturo se je odločil, ker želi, da je MO občina za vse občane, saj »se ne konča v Žabji vasi«.

Kobe podrobno pozna občinske finance, zato je poudaril pomen črpanja evropskih in državnih sredstev, od katerih je odvisen delež investicij. Po njegovem prepričanju bi bila tu lahko novomeška občina bolj uspešna. V minulih letih je s sodelavci za infrastrukturne projekte preko razpisov dobil dobrih 26 milijonov evrov, slabih deset milijonov pa za projekt hidravličnih izboljšav, ki ga je tudi vodil in je bil lani izbran za najboljši EU projekt v državi.

Med drugim je izpostavil urejanje gospodarskih con, projekt 'Novo mesto brez odpadkov', širokopasovne povezave tudi na podeželju, vaške domove in igrišča po vaseh, izgradnjo mladinskega centra, večnamenske dvorane Portoval in mestnega bazena, prenovo Narodnega doma in knjižnice, več denarja za KS, nadaljevanje ključnih infrastrukturnih projektov, kot so Glavni trg, Levičnikova, Topliška itd.

Po izobrazbi je Kobe inž. strojništva, dipl. ekonomist in mag. državnih in evropskih študij.

Tekst in foto: M. Martinović