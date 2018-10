Pri zaposlovanju bodo morali delati na dolgi rok

Semiška županja je gostila gospodarstvenike.

Semič - Semiška županja Polona Kambič je ob občinskem prazniku, ki ga Semičani praznujejo 28. oktobra, pripravila srečanje s podjetniki in obrtniki, ki so med drugim izvedeli, da je bila konec lanskega leta brezposelnost v občini 10,9 odst. in torej prvič nižja kot pred letom 2009. Brezposeln je 201 človek, od tega največ s prvo ali z drugo stopnjo izobrazbe, ter starejši od 55 let, 41 odst. pa je trajno brezposelnih.

V lanskem letu se je poslovanje gospodarskih družb s sedežem v semiški občini izboljšalo v primerjavi z letom prej. Bilo je več zaposlenih, povečala se je prodaja in plače. Gospodarstveniki pa so, tako kot že večkrat doslej, potarnali, da težko dobijo delovno silo. Zavedajo se sicer, da je potrebno pri zaposlovanju delati na dolgi rok, kako pa so pri tem lahko uspešni, jim je kot primer dobre prakse nazorno razložil Jože Tomaževič iz Tokija, kjer je povprečna starost 15 zaposlenih 28 let. Res pa je, da morajo znati v majhnih podjetjih zaposleni delati več opravil, temu pa bi se moral prilagoditi tudi izobraževalni sistem. Mnogi delodajalci pogrešajo predvsem poklicno izobraževanje.

