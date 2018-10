Obisk bučne pravljice

23.10.2018 | 14:05

Pavlova vas - Čudovit sredin dan, 17. oktobra, je obetal lepo novo doživetje, saj nas je 40 malčkov popeljal v Pišece, točneje v Pavlovo vas.

Najprej smo si ogledali grad Pišece od zunaj in občudovali ogromne platane ter stoletne sekvoje, ki so nas očarale s svojo veličino… Nato smo se odpeljali v Pavlovo vas, kjer sta nas toplo in srčno na svojem domu pozdravila ga. Marija in g. Milan Bračun. Že 14 let, vsako leto znova, nastaja na njunem vrtu bučna pravljica; seveda narejena iz buč. Letošnja pravljica oz. bučna zgodba predstavlja trgatev, kletarjenje in prodajo vina nekoč v času naših prababic in pradedkov. Otrokom je ga. Marija predstavila zgodbo na prijazen, prisrčen in iskriv način, tako da so ji prav vsi sledili in z zanimanjem poslušali. Inovativnost, ustvarjalnost z naravnimi materiali, predvsem pa prisrčnost in odprtost gostiteljev sta nas očarala. Kaj vse zmorejo človeške roke in um je res navdihujoče za otroške in odrasle oči.

Na koncu so nas pogostili s slanimi in sladkimi dobrotami, tako smo poleg navdušenja odšli od njih tudi s polnimi želodčki. Hkrati pa smo si obljubili, da se ob naslednji bučni pravljici zagotovo spet snidemo.

Darja Cesar, dipl. vzg.,

Vrtec Leskovec pri Krškem, enota Vila

Galerija