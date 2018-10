Tetka Jesen tudi v Kapelah

23.10.2018 | 14:15

Kapele - V sredo, 10. oktobra, je Tetka Jesen zopet obiskala otroke iz vrtca v PŠ Kapele.

Kot vsako leto so vzgojiteljice pripravile mize in pripomočke, s katerimi so starši in otroci iz skupin Palčki in Zvezdice izdelovali Tetko Jesen. Čudovite izdelke so razstavili okrog vrtca in s tem pričarali pravo jesensko vzdušje.

Med ustvarjanjem so se lahko otroci in starši s kočijo odpeljali do lovske koče, za šolo pa so jih čakali čisto pravi konji, katere so otroci lahko jezdili. Za to gre posebna zahvala Konjeniškemu društvu Kapele: Robiju Staniču, Ivanu Hotku, Sandiju Kramarju ter Branku Hotku.

Pridni očki so medtem spekli kostanj, s katerim so se zbrani na koncu posladkali. Manjkalo pa ni tudi pečenega krompirja in slastne domače jabolčne pite.

Otroci in njihovi starši so se zelo zabavali. Preživeli so lepo jesensko popoldne, Tetka Jesen pa je zasijala v vseh svojih barvah.

Anja Vogrinc, Vrtec Kapele

