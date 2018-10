Peter Fink: Kontrabas je zgorel, a hvala bogu, da je z nami vse v redu!

23.10.2018 | 18:50

Ko so se vračali iz Kopra, je najprej zagorel motor avtomobila, kmalu pa se je ogenj razširil na celotno vozilo.

Pomagali so jim gasilci.

Ansambel Petra Finka

Dolenjske Toplice - Minulo noč je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Vrhniki zagorel avtomobil in v tem vozilu so bili trije člani priljubljenega dolenjskega ansambla Petra Finka (dva sta se peljala z drugim avtomobilom). Proti domu so se peljali z obiska na Radiu Koper, ko so izpod avtomobila, ki ga je vozil vodja ansambla, začele leteti iskre.

»Ko smo videli, da se nekaj dogaja, sem ustavil. Rešili smo sebe in večino inštrumentov, kontrabasa in nekaj osebnih stvari pa ne. Hvala bogu, da je z nami vse v redu,« je za Dolenjski list povedal Peter Fink in omenil da je bil avtomobil (mercedes E) nedolgo nazaj na tehničnem pregledu in servisu, kjer niso ugotovili, da bi bilo kar koli narobe z njim.

Pevka v omenjenem ansamblu Urška Klobučar je dogodek na svojem Facebook profilu opisala z naslednjimi besedami:

"Sreča in nesreča hodita skupaj, z roko v roki🍀....To smo spoznali včeraj, ko smo se po obisku na Radiu Koper vračali domov...na avtocesti smo "pripravili pravi kres"😊 žal nam ni uspelo rešiti vseh inštrumentov in stvari... kar pa je najpomembnejše, vsi člani ansambla smo OK."

V nadaljevanju se je zahvalila vsem tistim, ki so jim v poznih urah nesebično priskočili na pomoč, in izpostavila gasilce PGD Vrhnika, Verd, Stara Vrhnika, Dolnji Logatec in Gasilske brigade Ljubljana.

Ko smo Finka vprašali, ali so njihovi nastopi v bližnji prihodnosti morda ogroženi, ker so ob kontrabas, nas je pomiril: "To pa ne, saj mi smo v redu, imamo kakšnega rezervnega!"

J. A, foto Urška Klobučar, Ansambel Petra Finka