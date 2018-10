Dušan Krštinc: Za prijazno občino

24.10.2018 | 08:10

Dušan Krštinc in Marija Mihelič

Straža - Aktualni župan občine Straža Dušan Krštinc se v boj za županski stolček podaja drugič. »Pred štirimi leti, ko sem bil prvič izvoljen za župana sem bil zelo zadovoljen, saj so lokalne volitve izraz neposredne volje ljudi, ki živijo v občini. Slogan občine »Straža – kraj topline, zelenja in modrine« se vse bolj uveljavlja ne le v občini, temveč postaja prepoznan tudi širše. Ta slogan, delovne izkušnje, narejeno v preteklem mandatnem obdobju in načrti za naprej mi dajejo moč in voljo, da sem se odločil na ponovno kandidaturo,« je poudaril na novinarski konferenci.

Krštinc se tudi tokrat predstavlja kot neodvisni kandidat, ponosen je, da ima podporo liste Razvojna iniciativa občine Straža (RIOS), podprli pa sta ga tudi stranki SLS in DeSUS. Največji poudarek bo v prihodnjem mandatu namenil izboljšanju kakovosti življenja v občini, pri tem je izpostavil gradnjo novega nizko energetskega vrtca pri OŠ Vavta vas, izvajanje programa za starejše, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje stanovanjskih enot za mlade družine in vzpostavitev kolesarske povezave Novo mesto-Straža-Dolenjske Toplice. Obljublja, da bo skrb za občane prva, zato bo njihove interese vselej postavil na prvo mesto.

Krštinc je tudi nosilec liste RIOS-a, ki jo je predstavila Marija Mihelič, občinska svetnica in druga na listi. V tem mandatu so imeli štiri svetnike, glede na narejeno je prepričana, da jih bodo zadržali. Na listi je skupno 13 kandidatov, med njimi še: Albin Kregar, Lili Šiler, Damjan Jerman, Simona Franko, Andrej Petkovič idr.

M. Ž.