Požar v kuhinji pogasila lastnica

24.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 11.03 uri je v ulici Ob Sušici v Dolenjskih Toplicah gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev je požar pogasila lastnica hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali prostor in prezračili objekt.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU, izvod Vodovod.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 6.30 do 7.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KETTEJEVA;

- od 8.30 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 13.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Gregovci izvod Stara vas med 9. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Taborniški dom med 8. in 11. uro.

M. K.