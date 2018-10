Šentjernejski Romi 18. novembra ne bodo volili romskega svetnika

24.10.2018 | 09:15

Romi na Mihovici imajo npr. zelo lepe hiše.

Šentjernej - Novembra bodo volitve tudi za romske svetnike v občinskih svetih občin z avtohtonim romskim prebivalstvom. Teh je v Sloveniji 20, mednje sodi tudi občina Šentjernej, kjer v 18-članskem občinskem svetu sedi en predstavnik romske skupnosti. A 18. novembra na volitvah šentjernejski Romi ne bodo volili svojega predstavnika.

Radko Luzar

Kot je povedal župan Radko Luzar, je sicer ena kandidatura prispela v roku - šlo naj bi za Silvestra Jurkoviča, ki je pred leti že bil občinski svetnik - a jo je posebna občinska volilna komisija zavrnila, ker je ugotovila nepravilnosti. Menda naj ne bi imela 15 podpisov volivcev, vpisanih v imenik pripadnikov romske skupnosti, kar je pogoj za vložitev. Po županovih besedah naj bi zdaj prišle v poštev nadomestne volitve enkrat v začetku prihodnjega leta. Podrobnejših informacij posebne občinske volilne komisije nam do zdaj ni uspelo dobiti, čakamo tudi pojasnila Ministrstva RS za javno upravo.

Darka Brajdič

Dosedanja romska občinska svetnica Darka Brajdič je vnovično kandidaturo zavrnila, saj je bila že sedaj nezadovoljna s svojo vlogo v občinskem svetu in je - ker njenih pobud in predlogov niso hoteli slišati in upoštevati - večkrat protestno zapustila občinske seje, pogosto pa je tudi manjkala. Župan Radko Luzar njeno držo označuje kot nekonstruktivno, njeni predlogi so bili nemogoči, pogosto nezakoniti, za Rome je želela posebne pravice, nekaterim predlogom občine za reševanje romske problematike, kot je npr. odkup zemljišč pod ugodnimi pogoji, pa je nasprotovala. Da med Romi, ki jih v šentjernejski občini živi okoli tristo, največ na Trdinovi cesti v Šentjerneju, kjer so razmere tudi najbolj urejene, ni zainteresiranih za romskega občinskega svetnika, pa po njegovem pove veliko - očitno ni pravega zanimanja, da bi izkoristili možnost ter imeli svojega predstavnika za odločanje v lokalni skupnosti, kar je žalostno.

