Do zmage v zadnji četrtini

24.10.2018 | 09:30

Jakov Stipanićev je z enajstimi točkami dosegel svoj strelski rekord v ligi NLB. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški košarkarji so po sobotni veliki zmagi nad Partizanom v jadranski ligi sinoči imeli na svojem parketu v gosteh na papirju precej lažjega nasprotnika, ljubljansko Ilirijo, kar je trener Simon Petrov izkoristil, da je lahko odpočil svoje ključne može in obenem dal priložnost mladim. Ti so ponujeno dobro izkoristili, Kar posebej velja za Jakova Stipanićeva, ki je tekmo zaključil z enajstimi točkami in petimi skoki, predvsem pa je priložnost za uigravanje z novim moštom dobil novinec v dresu Krke Blaž Mahkovic, ki je bil z 29 točkami najboljši strelec tekme ob tem, da je zadel vse tri mete za dve točki in osem od devetih metov za tri pa še pet skokov je dodal v svojo tokratno statistiko.

Kljub nekoliko šibkejši postavi na igrišču je imela Krka ves čas tekmo pod nadzorom, čeprav so gostje večino časa vodili, a največ za osem točk na samem začetku tekme (3:11) in sedem v 31. minuti, ko je Petrov postopoma na igrišče poslal prvo postavo, ki je hitro naredila red in svojemu moštvu zagotovila tretjo zmago v prvenstvu.

Krka - Ilirija 97:91 (19:19, 47:46, 69:73)

Krka: Mahkovic 29 (8:8), Stergar 3, Marinelli 9 (2:2), Škedelj 1 (1:2), Stipaničev 11 (2:2), Bratož 8 (5:6), Cinac 3, Jančar Jarc 5, Fifolt 1 (1:2), Lalić 16 (6:8), Lapornik 5 (3:4), Osolnik 6.

Ilirija: Stopar 28 (4:4), Ružič 5, Čučović 19 (7:10), Germ 5, Heath 18 (3:4), Gabrijel 8 (2:3), Ščekić 2, Steberger 2 (2:2), Sinebabnov 4 (1:2).

Prosti meti: Krka 28:34, Ilirija 19:25.

Met za tri točke: Krka 13:28 (Mahkovic 5, Osolnik 2, Bratož, Stipaničev, Jančar Jarc, Stergar, Marinelli, Cinac), Ilirija 12:28 (Stopar 4, Čučović 2, Gabrijel 2, Ružič, Germ, Heath, Sinebabnov).

Osebne napake: Krka 25, Ilirija 29.

I. V.

