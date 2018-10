Dve medalji za triatlonko Nino Mandl

24.10.2018 | 11:15

Nina Mandl s preostalimi člani ekipe, ki je v mešanih štafetah osvojila prvo mesto.

Krško - Krčanka Nina Mandl je za španski triatlonski klub Arena nastopila na štafetnem in klubskem državnem prvenstvu Španije v triatlonu v Sevilji. Mešana štafeta, v kateri so bili poleg nje še Guillem Segura, Paula Lizón in Javier Magallón, je osvojila prvo mesto, na klubskem državnem prvenstvu, kjer za ekipo tekmuje po deset tekmovalcev, pa je z žensko ekipo osvojila tretje mesto, so sporočili z Multisport kluba Krško.

O 28-letni triatlonki smo konec septembra poročali v Dolenjskem listu, saj ima za sabo zanimivo športno pot. Čeprav jo je konec leta 2011 med kolesarskim treningom zbil osebni avtomobil in zaradi nesreče dve leti ni mogla trenirati, se je z veliko truda in trdega dela ter želje po vnovičnem tekmovanju postopoma vrnila med najboljše slovenske triatlonce. Letos je v močnem deževju na Bledu tudi prvič osvojila naslov absolutne državne prvakinje v olimpijskem triatlonu, kar ji veliko pomeni, saj je zmagala na tekmovanju, ki zaradi težke kolesarske proge slovi kot najtežji triatlon v Sloveniji.

Nesreča, ko je vozila po cesti proti Krški vasi, je bila prelomnica v njenem življenju. »Mislila sem, da se morda nikoli več ne bom mogla vrniti v takšen trenažni proces, vendar sem se zaradi tega strahu obenem tudi zavedela, kako zelo imam rada ta šport.« Vrnitve na triatlonska tekmovališča se je lotila zelo previdno, saj se ni želela prenagliti, zato sta s trenerko Melito Hajdinjak najprej veliko časa posvetili krepitvi mišic in stabilizaciji telesa, bolj triatlonsko usmerjeno trenirati pa je ponovno začela šele leta 2014. Večinoma tekmuje v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, zelo rada pa bi večkrat nastopila tudi na tekmah evropskega ali svetovnega pokala, ki zaradi oddaljenosti predstavljajo velik finančni zalogaj.

Njena športna pot se je sicer začela v bazenu, saj je plavanje začela trenirati že pri šestih letih. V osnovni šoli se je ukvarjala tudi s plesom, športno aerobiko, zaključila pa je tudi nižjo glasbeno šolo, kjer je igrala klavir. »A sem vedno največ pozornosti posvečala plavanju, zato sem druge aktivnosti prilagajala treningom in tekmovanjem.«

Njen prvi korak v svet triatlona je bilo tekmovanje v akvatlonu, v katerem se tekmovalci pomerijo v plavanju in teku, leta 2003 v Ljubljani, na katerem je tudi zmagala. Udeležila se ga je na očetovo pobudo, ki je opazil, da ima tudi dobre tekaške sposobnosti. Nato je nekaj časa nastopala samo na akvatlonskih preizkušnjah, leta 2004 pa se je udeležila tudi prvega triatlona na Ptuju. »Spomnim se, da sem bila takrat najmlajša tekmovalka v sprint triatlonu,« pravi članica Multisport kluba Krško.

Ko je začela študirati v Ljubljani, se je povsem posvetila triatlonu, saj je že pri plavanju ugotovila, da ji ustrezajo daljše razdalje. »Najbolj sem bila uspešna v disciplini 1.500 m prosto, kar je tudi dolžina plavalnega dela v olimpijski razdalji triatlona. V bistvu sem svojemu primarnemu športu dodala še kolesarjenje in tek,« pravi Mandljeva. Obseg in dolžina njenih treningov sta različna glede na obdobje v trenažnem procesu. Triatlonska tekma je ena najzahtevnejših športnih preizkušenj in tekmovalci velikokrat tekmujejo na robu svojih zmogljivosti. »Zanimivo mi je predvsem to, kako visoke napore lahko prenese naše telo in kako se nanje odzove naša zavest.« Na triatlonskih preizkušnjah zelo uživa in ob tem dodaja, da ima srečo, da ima ob sebi družino in fanta, ki jo podpirajo.

Poleg uspešne športne kariere je uspešno zaključila tudi študij prevajalstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in sicer jezikovno kombinacijo slovenščina-angleščina-francoščina. Nedavno se je začasno preselila v špansko mesto Alicante, saj je dobila pripravništvo na jezikovnem oddelku Urada Evropske unije za intelektualno lastnino v Španiji, ki je namenjeno najboljšim študentom z vsega sveta. Po koncu športne kariere želi delati kot prevajalka, prepričana pa je, da se bo še naprej rekreativno ukvarjala s triatlonom.

