Zaključili več naložb

24.10.2018 | 12:15

Na ogled je razstava o Brežicah. (Foto: L. K.)

Ob odprtju so se sprehodili po obnovljenem delu mesta. (Foto: L. K.)

Ob Prešernovi cesti je odslej postajališče za avtodome. (Foto: L. K.))

Brežice - S prireditvijo na novem postajališču za avtodome na Prešernovi cesti so v Brežicah uradno zaključili šest naložb v mestu, za katere je domača občina namenila več kot 1,7 milijona evrov, poroča tiskovna predstavnica občine Lavra Kreačič.

Novosti, ki so jih tako pridobilo mesto, so obnova in ureditev glavne mestne prometnice Bizeljske ceste in vodovoda na njej, ureditev povezovalne ceste s pločnikom in komunalno opremo med Prešernovo ulico in Dobovsko cesto mimo doma upokojencev, celovita obnova Prešernove ceste z drevoredom, gradnja postajališča za avtodome ter obnova strehe nad Viteško dvorano brežiškega gradu in ureditev recepcije in sanitarij v gradu.

Kot je v včerajšnjem nagovoru dejal župan Ivan Molan, te naložbe vključuje dogovor z investitorji hidroelektrarne Brežice, ki opredeljuje obnovo cest, poškodovanih med gradnjo elektrarne. Glede na ta dogovor, sta za omenjene naložbe prispevali denar tudi podjetji HESS in Infra.

Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj je na slovesnosti predstavila razstavo panojev Po Brežicah – Brežice, zgodbe mesta, ki je postavljena ob Prešernovi cesti, in spominsko obeležje kolnarjem, ki so nekoč pobirali premog iz Save. Pri postavitvi razstave s panoji je sodelovala dr. Ivanka Počkar.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Vesna Kržan, so nastopili učenci Glasbene šole Brežice pod vodstvom mentorjev Mirana Petelinca in Tonija Škalerja.

M. L., foto: L. K.

Galerija