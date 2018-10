Se obeta povečano število vpisa v Glasbeno šolo Grosuplje?

24.10.2018 | 16:30

Slika je simbolična (Vir: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica, Grosuplje - Julija letos smo pisali, da je Dušan Strnad kot župan občine Ivančna Gorica in član Državnega sveta Republike Slovenije, ki zastopa občine iz 22. volilne enote, opozoril na neenakopravni položaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z izrazitim povečanjem števila prebivalcev. Med te sodi tudi Glasbena šola Grosuplje, ki deluje v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica. V ponedeljek je od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejel odgovor na dano pobudo, so sporočili iz ivanške občine.

V njem so ob koncu zapisali, da bo ministrstvo za šolsko leto 2019/20 proučilo vse možnosti za širitev dejavnosti glasbenih šol, še posebej za tiste, ki imajo nizko vključenost osnovnošolskih otrok glede na državno povprečje in delujejo v lokalnih skupnostih z izrazitim povečevanjem števila prebivalcev v zadnjih letih in da bo glasbene šole o tem pravočasno obvestilo.

»Zapisano pomeni, da lahko Glasbena šola Grosuplje, ki deluje v omenjenih občinah, pričakuje bistveno povečanje vpisnih mest v programe glasbene šole že v naslednjem šolskem letu,« so zaključili na Občini Ivančna Gorica.

Celotni odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v priponki.

M. Ž.