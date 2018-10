Dobrodelni koncert za izvrstne učenke

24.10.2018 | 20:20

Senovske osnovnošolke z mentorico Leo Opravž na tekmovanju v Barceloni. (Foto: arhiv Lokalno.si)

Senovo - Maja Kmetec, Petra Požun in Lea Šterban, učenke OŠ XIV. divizije Senovo, se z mentorico Leo Opravž, se že od lanskega septembra pripravljajo na mednarodno tekmovanje World Scholar's Cup. Na dosedanjih tekmovanjih so se odlično odrezale in novembra jih čaka zaključna preizkušnja v ZDA.

Gre za mednarodno tekmovanje, kjer učenci in dijaki v angleščini izkazujejo svoje znanje iz zgodovine, naravoslovja, umetnosti, sociologije, psihologije in medsebojnih odnosov. Osnovnošolci in dijaki so se februarja pomerili na regijskem tekmovanju v Ljubljani, in sicer v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja. Na tekmovanju so bile senovske osnovnošolke zelo uspešne, saj so osvojile štiri zlate in pet srebrnih medalj ter si s tem zagotovile uvrstitev na naslednjo stopnjo tekmovanja, ki je bilo julija v Barceloni. Tokrat so bile še uspešnejše, saj so med 2150 udeleženci iz 56 držav osvojile kar enajst medalj (pet zlatih in šest srebrnih) ter se kvalificirale na zadnjo stopnjo tekmovanja, kjer se pomerijo le najboljši na svetu (Tournament of Champions).

Tekmovanje bo med 15. in 22. novembrom v Združenih državah Amerike, na prestižni univerzi Yale, v bližini New Yorka.

Udeležba je seveda povezana z znatnimi finančnimi stroški. Letalske in druge vozovnice, namestitev in prehrano, ekskurzije ter kotizacija skupaj nanesejo okoli 10.000 evrov. Družine tekmovalk kljub pomoči šole tega bremena ne zmorejo same, zato je šola že poslale vloge donatorjem, ki so se prijazno odzvali in prispevali del potrebnih finančnih sredstev.

Zdaj pa šola organizira še dobrodelni koncert, ki bo v petek, 26. oktobra, ob 19. uri v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem.

Nastop na so že potrdili: Rebeka Dremelj, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo, Klara Moškon, Folklorna skupina DKD Senovo, Mladinski pevski zbor OŠ Senovo in Prvošolčki OŠ Senovo.

B. Blaić