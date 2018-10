Mojčin dedek Mraz potrebuje prijave staršev!

24.10.2018 | 13:15

Starši z območja MO Novo mesto morajo svoje otroke letos prijaviti, v kolikor želijo dobiti vabilo na obdaritev dedka Mraza. Velja za otroke, rojene med 1.1.2012 in 31.12.2017. (Foto: arhiv DL, DPM Mojca)

Novo mesto - »Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov dedku Mrazu letos prvič onemogoča pridobiti seznam otrok iz uradnih evidenc, zato potrebujemo pomoč staršev,« so na svojih spletnih straneh objavili v Društvu prijateljev mladine Mojca. Kot je znano, je njihov decembrski dobrotnik 48 let brezplačna darila namenil tisočim otrokom dolenjskih občin na svojem popotovanju po domala vseh krajevnih skupnostih, a se je za letošnjo 49. obdaritev zapletlo.

Letos so sicer na vrsti otroci, rojeni med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2017. Društvo zaenkrat zbira prijave staršev s stalnim bivališčem le z območja Mestne občine Novo mesto. Kot so pojasnili, so se z ostalimi občinami dogovorili, da bodo zadeve skupaj uredili oz. rešili na drugačen način. O obdaritvi bodo vsi starši pravočasno obveščeni, so še poudarili in dodali letošnjo novost: Mojčin dedek Mraz bo obiskal tudi občino Dolenjske Toplice!

Starši z območja novomeške občine morajo torej, če želijo biti povabljeni na obdaritev, izpolniti prijavo, ki jo najdejo na spletnih straneh društva, in jo skupaj s fotokopijo otrokovega osebnega dokumenta poslati na elektronski ali poštni naslov društva. Prijave bodo zbirali do konca tega meseca, so še povedali, in ne le do jutri, kot so sprva sporočili. Na njihovi spletni strani so sicer že objavili tudi urnik letošnje dedkove karavane Veselega decembra.

M. Martinović