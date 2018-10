Asfalt tudi na zadnjem odseku

24.10.2018 | 14:40

Županu Škufci sta se pri rezanju traku ob odprtju nove ceste pridružila še predstavnica občanov in predstavnik izvajalca prenove. (Foto: Občina Žužemberk)

Žužemberk - Včeraj so na meji med žužemberško in kočevsko občino slovesno odprli še zadnji odsek posodobljene ceste Kleč–Polom–Žvirče. »Cesta bo pripomogla k boljši povezanosti in logistiki ter omogočila boljše pogoje za življenje naših občank in občanov,« je ob odprtju naznanil žužemberški župan Franc Škufca in dodal, da je s tem urejanje omenjene poti zaključeno v predvidenem roku.

Gre za peti in s tem zadnji odsek omenjene ceste, dolg je 800 metrov, njegova gradnja pa je stala 63.000 evrov.

Občina in izvajalec, novomeški CGP, sta pogodbo o gradnji vseh petih odsekov podpisala marca lani, vrednost celotnega projekta pa je znašala 280.000 (brez DDV). Polovico denarja je prispevala država, preostalo pa je šlo iz občinskega proračuna.

Občina Žužemberk se je urejanja ceste postopoma lotila že pred štirimi leti. Preostalo jim je le še približno 1600 metrov makadamske ceste, ki je bila v slabem stanju, saj se je ob vožnji vozil dvigal prah, ob večjih neurjih pa so se pogosto pojavile udarne jame. Z zaključeno prenovo se je občutno skrajšala pot do občine Kočevje.

B. B.