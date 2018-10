Vaba za lisice skoraj zadela otroka; Protestirajo tudi v Dobovi

24.10.2018 | 18:00

Na Dolnji Brezovici pri Šentjerneju je družino z majhnim pred nedavnim pri sprehodu presenetil neljub dogodek. Kot strela z jasnega je ena od vab za lisice, ki jih je ravno takrat nad šentjernejsko dolino odmetavalo letalo, padla na lokalno cesto oz. skorajda na njihov otroški voziček, v katerem sta mamica in očka vozila triletno hčerko. Raziskovali smo primer in ob tem dobili še odgovore o nevarnostih stekline in tudi, komu lahko vabe za lisice škodujejo in komu ne, prav tako pa objavljamo nasvete, kaj storiti, če naletite nanje. Podrobnosti v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Podobno, kot v Žužemberku, o čemer smo podrobneje pisali prejšnji teden, so tudi v Dobovi ogorčeni nad namero NLB, da decembra zapre poslovalnico v tem posavskem kraju. Z občinsko pomočjo iščejo način, da bi obdržali bančno poslovalnico, ki so jo pred leti enkrat že rešili pred napovedanim zaprtjem.

V šmarješki občini so te dni vznemirjeni ob novici, da bo njihova dolgoletna družinska zdravnica Irena Vester, dr. med., spec. druž. med., čez dobrega pol leta, predvidoma 31. marca prihodnje leto, prenehala delo v zdravstveni ambulanti v Šmarjeti, saj je odstopila od pogodbe. Zlasti starejši se bojijo, da bodo ostali brez zdravnika v domačem kraju. Predstavljamo tako zdravničino kot občinsko plat in objavljamo nekaj odgovorov novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki mu ta četrtek prilagamo še brezplačno Živo, ta pa skupaj z Dolenjcem prinaša obilo zanimivega branja za ves teden.