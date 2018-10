Praznovanje 99. rojstnega dne s prvošolčki OŠ Drska

24.10.2018 | 10:50

Novo mesto - Ob zaključku projektnega tedna na OŠ Drska, posvečenega Rastoči knjigi in sloganu »Srečna je pot, če je ljubezen vodnik (I. Cankar)«, so učenci 1. a v petek, 19. oktobra, obiskali najstarejšo prebivalko Krajevne skupnosti Drska, gospo Mimi Lukšič.

Ta dan je namreč praznovala svoj 99. rojstni dan. Učenci so ji narisali vsak svojo voščilnico, učiteljica Zdenka, ki je tudi njena soseda, pa ji je spekla torto. Teta Mimi je bila vesela našega obiska, stiska rok in voščila vsakega prvošolca. Otroci so slavljenki zapeli vse pesmi, ki so se jih letos naučili v šoli.

Z. Humek, M. Kadivnik, OŠ Drska Novo mesto