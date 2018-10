Nadzorne kamere so jih posnele

Sandi Selimčič (levi) in Samo Brajdič

Novo mesto - Kako nespametno je poleg bančnih kartic nositi tudi PIN-kode, smo že velikokrat pisali, a kljub temu vedno znova ugotavljamo, da ljudje počno prav to. Naslednji primer se je za oškodovanko še kar dobro končal, lahko bi se mnogo slabše.

Pred dobrima dvema letoma, bilo je konec julija, je mladoletnik v lokalu na novomeški avtobusni postaji iz odklenjenega predala pod točilnim pultom izmaknil denarnico, v kateri sta bili tudi bančna kartica in PIN-koda. Kartico in kodo je izročil Samu Brajdiču ter Sandiju Selimčiču (oba sta iz novomeškega romskega naselja Brezje), ki sta potem skupaj s še dvema mladoletnikoma na bankomatih po Novem mestu poskušala dvigovati gotovino. In to zelo vztrajno.

Prvi poskus se je zgodil le nekaj minut po kraji, ko so hoteli dvigniti 450 evrov. A niso bili uspešni, saj jim bankomat denarja ni izplačal. Potem so zmanjšali svoje apetite in poskušali dvigniti 200 in 50 evrov, a tudi ni šlo, uspelo jim šele v četrto, ko so uspešno dvignili 20 evrov.

Kar osemkrat so poskušali dvigniti denar, a uspelo jim je le enkrat.

Noč, ki je sledila, so preživeli na novomeških bankomatih različnih bank (NLB, SKB, Abanka) in še naprej poskušali dvigovati denar, vendar brez uspeha, zjutraj pa je bila kartica že blokirana. Pravzaprav jim je v osmih poskusih uspelo dvigniti samo 20 evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu sta se pred kratkim znašla samo polnoletna obtoženca, 22-letni Samo Brajdič in 30-letni Sandi Selimčič.

»Posnele so vas nadzorne kamere pri bankomatih, vaju in dva mladoletnika pa so prepoznali policisti,« jima je na predobravnavnem naroku zaradi kaznivega dejanja velike tatvine pojasnila novomeška okrožna sodnica Mojca Hode.

Tožilka Vesna Fink je za Brajdiča, ki je bil doslej že petkrat kaznovan (štirikrat zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje), predlagala devet mesecev zapora in odvzem premoženjske koristi (10 evrov).

PIN-koda ne sodi poleg bančne kartice.

Za Selimčiča je menila, da zapor ni potreben. »Ker še ni predkaznovan, predlagam pogojno obsodbo devet mesecev zapora v preizkusni dobi treh let, poleg tega mora oškodovanki povrniti 10 evrov, to je polovico prisvojenega zneska,« je rekla tožilka.

Seveda Brajdič ni bil navdušen nad predlagamo kaznijo in krivde po obtožbi ni priznal, Selimčič pa se je odločil drugače in obljubil, da bo oškodovanki povrnil denar v enem tednu. Sodnica mu je izrekla natanko takšno kazen, kot je predlagala tožilka.

Brajdiča v prihodnje ne čaka zgolj sojenje za navedeno tatvino, saj ima poleg tega odprta še dva postopka in sodnica se je odločila, da bo združila vse tri.

V primeru izgube ali kraje

»Če ugotovite, da ste izgubili bančno kartico, ali sumite, da so vam jo ukradli, potem jo takoj prekličite v svoji matični banki (po telefonu ali osebno) ali v procesnem centru (telefonska številka centra je zapisana na hrbtni strani vsake kartice; svetujemo, da si jo ob prejemu kartice zapišete in shranite), saj se le tako lahko zaščitite pred morebitnimi zlorabami. V primeru suma kraje to prijavite tudi na policiji,« svetujejo v Združenju bank Slovenije.

Janja Ambrožič