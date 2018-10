S ceste in na bok; padel kolesar

25.10.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.22 uri se je v naselju Velika vas pri Krškem, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozilo izvlekli poškodovano osebo, odklopili akumulator, nudili pomoč avto vleki in reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji z razsvetljavo prizorišča. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v SB UC Brežice.

Padel kolesar

Ob 11.35 je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, padel kolesar in se pri tem poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so kolesarju na kraju nudili ustrezno pomoč in ga prepeljali v UC SB Brežice.

Nesreča z motorno žago

Ob 12.08 si je v Predstrugah v občini Dobrepolje občan pri delu z motorno žago poškodoval roko. Domači so ga na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA, TP ZAJČJI VRH (ČR);

- od 10.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, TP LOKVE 2, TP USER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Stara TP;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP STARIHOV VRH 1997.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribnik med 8. in 10.45 uro in na območju TP Sevnica bloki med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Žakovec izvod Hembring med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliko Mraševo vrti izvod Baznik med 8. in 11.30 uro in na območju TP Libelj izvod Voglar med 12. in 14. uro.

M. K.