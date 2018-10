Bronasta gazela Roletarstvu Medle, zlata pa podjetju Mebor

25.10.2018 | 08:45

Robert Medle s priznanjem za regijsko gazelo (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana - Zlata gazela 2018 je podjetje Mebor iz Železnikov, srebrna podjetje Intra Lighting iz Šempetra pri Gorici, bronasta pa je šla v roke dolenjsko posavski gazeli Roletarstvu Medle iz Novega mesta. Izbor je tradicionalno pripravila družba Dnevnik. Slavnostne razglasitve sinoči v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma se je udeležil tudi predsednik vlade Republike Marjan Šarec.

Podjetje Mebor izdeluje stroje za razrez lesa in celovite avtomatizirane linije za razrez lesa. Je družinsko podjetje, njegov direktor je Boris Mesec, v delovanje pa so tesno vpeti njegovi trije sinovi, soproga, sestra in brat. Družinsko podjetje Intra Lighting iz Šempetra pri Gorici sta ustanovila zakonca Marino in Marjeta Furlan leta 1989, ko se je podjetje imenovalo Intra, prva svetila pa sta začela sestavljati iz pločevine in prodajati na slovenskem in tujem trgu leta 1992, so sporočili iz Dnevnika.

Novomeško podjetje Roletarstvo Medle pa je družinska gazela z 42-letno zgodovino. Podjetje, ki ga uspešno vodi druga generacija, se je iz servisnega podjetja za montiranje rolet preoblikovalo v proizvodno podjetje in postalo dobavitelj žaluzij, rolet in stavbnega pohištva na vseh večjih evropskih trgih, kamor prodajo skoraj tri četrtine svojih izdelkov.

M. Ž.