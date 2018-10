Obstali v osmini finala

25.10.2018 | 09:15

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so sinoči odigrali prvo od dveh tekem proti Mariboru ta teden. Čeprav je bilo sinočnje srečanje osmine finala pokala precej izenačeno, so ga gladko s 3:0 dobili Mariborčani, ki so se tako uvrstili v četrtfinale. V prvem nizu so Novomeščani zbrali enaindvajset, v drugem dvajset in v tretjem nizu, v katerem so vodili vse do enaindvajsete točke, dvaindvajset točk.

Z Mariborom se bodo znova srečali v soboto ob 19. uri na tekmi tretjega kroga tekmovanja v prvi državni odbojkarski ligi.

I. V.

Galerija