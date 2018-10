Hodil po zemlji sem naši

25.10.2018 | 13:00

Črnomaljska občina je bogatejša za zajetno knjigo.

Črnomelj - V tukajšnjem Pastoralnem centru so sinoči predstavili zajetno knjigo z naslovom Hodil po zemlji sem naši in podnaslovom Naravna in kulturna dediščina v občini Črnomelj. V njej je 17 avtorjev na poljuden in zanimiv način predstavilo raznolike vsebine. Tako je mogoče prebrati marsikaj o naravni dediščini, o kateri je na predstavitvi govoril Matej Simčič, pa tudi o 600 letih zgodovine ne zgolj črnomaljske občine, ampak vse Bele krajine, ki jo je predstavil Janez Weiss.

Urednica publikacije Marija Ana Kranjc je naštela še ostale teme, obdelane v knjigi. To so arheologija, prvič sistematično obdelana nepremična dediščina in tehnična dediščina. Posebej so izpostavljeni gradovi v Črnomlju, Vinici in na Pobrežju, pa rimski mitrej, od sakralnih objektov do cerkev sv. Petra v Črnomlju in cerkev Matere Božje na Žežlju. V knjigi piše še o Plečniku in njegovi dediščini v črnomaljski občini, o življenju Črnomaljcev in okoličanov, o pisanicah, črnomaljski kulinariki, vinogradništvu.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je v nagovoru dejala, da je publikacija dokaz, kako je mogoče združiti vsebinsko različne poglede na naravno in kulturno dediščino. Predsednik Slovenskega konservatorskega društva Srečko Štajnbaher je dodal, da je knjiga trajni zapis, kaj črnomaljska občina danes premore in kaj mora ohraniti zanamcem. Generalni direktor Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin pa je dejal, da je knjiga po vsebini in oblikovno vrhunski dosežek.

Večer sta popestrili pevki, učenki Glasbene šole Črnomelj, Eva Gašperič in Larisa Šegina, ob spremljavi pianista Andreja Kuniča.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

