Zaradi nesklepčnosti izredne seje v Šentjerneju ni bilo

25.10.2018 | 10:00

Včeraj je sejna soba v Šentjerneju bolj samevala kot ne, svetnikov za izredno sejo je bilo premalo.

Šentjernej - Včeraj popoldne je župan Radko Luzar na zahtevo šestih občinskih svetnikov - prvopodpisane Viktorije Rangus (SDS), Igorja Kalina in Karmen Pavlič iz SMC, ter Jožeta Simončiča, Petra Cvelbarja in Jožeta Švalja iz SLS - sklical 5. izredno sejo občinskega sveta, razlog pa je bil seznanitev občinskega sveta z revizijskim poročilom Računskega sodišča RS o pravilnosti dela poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016, ki je bilo negativno.

A seje zaradi nesklepčnosti ni bilo, saj se je vabilu odzvalo le sedem svetnikov, to pa je bilo premalo - v občinskem svetu sedi 18 svetnikov. Takšna udeležba pravzaprav niti ni bila veliko presenečenje. Poleg naštetih podpisnikov (razen Cvelbarja, ki je bil službeno odsoten) so na sejo prišli še Marjetka Rangus in Sabina Jordan Kovačič, preostali, v glavnem podporniki župana, pa so se skoraj vsi opravičili. Po pol ure čakanja in dvojnem preverjanju prisotnosti torej seje ni bilo.

Rangusova: Neodgovorni svetniki

»Sem brez komentarja nad takšnim obnašanjem svetnikov. Po poslovniku so se svetniki dolžni udeleževati sej, to je njihova odgovornost,« je dejala prvopodpisana za sklic izredne seje Viktorija Rangus, tudi kandidatka za županjo na prihajajočih lokalnih volitvah. Meni, da so razlogi več kot upravičeni, saj bi OS kot najvišji organ odločanja v občini moral biti seznanjen z revizijskim poročilom, stvari bi morali razčistiti. »Če je bilo mnenje negativno, to pomeni, da je tudi OS negativno opravljal svojo funkcijo. Najbolj pa me je zmotila uradna izjava župana, da so nepravilnosti odpravili. A očitno je občina tudi v letu 2017 in 2018 delovala v nasprotju s pravnim redom,« je dejala in omenila zlasti primer centralne čistilne naprave in vračilo kredita koncesionarju WTE. »Opozarjala sem na sejah, da gre za prikrito zadolževanje občine, odgovor je bil, da ne, a računsko sodišče je ugotovilo isto,« je dejala.

Kalin: Pokazal se je pravi obraz svetnikov

Razočaran nad neudeležbo svetnikov na izredni seji je bil tudi Igor Kalin: »Ta problematika bi morala zanimati vsakega svetnika in danes se je pokazal pravi obraz ljudi v občinskem svetu. V tej sejni sobi je bilo veliko nepravilnosti, na katere smo nekateri opozarjali. Smo redka občina, ki je dobila popolnoma negativno mnenje računskega sodišča, nepravilnosti v dveh letih po našem mnenju nismo popravili. Stvari bi morali razčistiti brez kakega predvolilnega vzdušja,« je dejal Kalin.

Župan Luzar: Predvolilni boj se je začel

A ravno to, da gre pri sklicu izredne seje zgolj za predvolilno boj, je menil župan Radko Luzar, ki se bo novembra znova potegoval za to mesto.

»Svetniki so takoj po revizijskem poročilu dobili pisni odgovor in pojasnila občine. Za izredno sejo pa pravzaprav sploh ne vemo namena. Razlog sklica ni naveden, ni ne gradiva, noben sklep ni predlagan,« je komentiral prvi mož občine.

»Računsko sodišče je bilo leto in devet mesecev pri nas, vseskozi smo komunicirali in sodelovali, sproti smo odpravljali pomanjkljivosti. V poročilu ni nobene kršitve nobenega zakona, če bi bila, bi bil jaz kot župan oz. občina kazensko ovadena, a tega ni,« pravi župan in doda, da so glavni razlogi za negativno mnenje računskega sodišča v in hause naročilih - v primerih, kot gre pri naložbi za več kot 5 odstotkov občinskega proračuna, bi morala ponudbe zbrati občina in ne JP EDŠ kot izvajalec del. To so upoštevali. Sicer pa Luzar pravi, da nima prav nobene slabe vesti glede teh in hause naročil, da je kaj narobe, saj so z njimi prihranili okrog 30 odstotkov proračunskega denarja in bodo na občini, če bo še naprej ostal župan, nadaljevali. »Vse je transparentno, o tem pa smo pozitivno mnenje dobili celo s finančnega ministrstva,« še doda.

