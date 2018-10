V trebanjskem zdravstvenem domu bodo kmalu zabrneli stroji

25.10.2018 | 11:00

Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje je včeraj z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo za nadgradnjo severnega trakta doma, podpisa pogodbe pa so se udeležili tudi župani občin ustanoviteljih tega javnega zavoda.

Zaradi nadgradnje doma bo naslednjih mesecih nekoliko otežen dostop.

Trebnje - Zdravstveni dom Trebnje bo dobil nove prostore. Direktorica Vera Rozman je včeraj z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo za nadgradnjo severnega trakta doma, z naložbo pa bodo pridobili okoli 400 kvadratnih metrov novih površin.

»V nove prostore bomo iz srednjega nadstropja preselili pediatrično ambulanto, zagotovili bomo tudi ločena vhoda za bolne in zdrave, zgoraj pa bodo tudi še nekateri pomožni prostori,« je pojasnila direktorica, ki pravi, da je ta investicija velika pridobitev za celotno območje, saj bodo s tem rešili dolgoletne težave s pediatrijo.

Vrednost naložbe, ki jo bodo pokrili sami, je dobrih milijon evrov, na javnem razpisu pa so kot ekonomsko najbolj ugodnega izbrali podjetje Janko Team, ki bo gradilo skupaj s podjetjem THG. Z deli bodo najkasneje začeli sredi novembra, predviden zaključek pa je maja naslednje leto. V tem času bo nekoliko otežen dostop do doma, več bo tudi hrupa, medtem ko izvajanje zdravstvenih dejavnosti ne bo okrnjeno, zagotavlja Rozmanova.

Ko bodo zaključili z nadgradnjo doma, bodo v izpraznjene prostore, kjer je bila prej pediatrija, od spodaj preselili dispanzer za medicino dela, prometa in športa ter ginekološki oddelek, v izpraznjenih spodnjih prostorih pa bodo razširili fizioterapijo, ki deluje v zelo omejenih pogojih, več prostora pa bo tudi za izvajanje dejavnosti Centra za krepitev zdravja. Ta faza pa je ocenjena na okoli 800.000 evrov, je še dodala Rozmanova.

Podpisa pogodbe so se udeležili tudi župani občin ustanoviteljic zavoda, ki so dejali, je trebanjski zdravstveni dom v zadnjem času izredno razširil svojo dejavnost. »Zdravstveni dom kot javni zavod je dobro voden in dobro dela. Je eden redkih, ki pozitivno posluje. Želimo, da tudi v prihodnje tako ostane, da gre razvoj v smer, ki je zastavljena,« je v imenu županov Mirnske in Temeniške doline dejal trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Besedilo in fotografije: R. N.

