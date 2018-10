Suvereni, pozabljivi, sprti

25.10.2018 | 18:45

Predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Anton Supančič je izrazil začudenje nad poskusi razvrednotenja zgodovinske vloge teritorialne obrambe Slovenije. (Foto: M. L.)

Še pomnite, bojni tovariši? (Foto: M. L.)

Brežice - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice je v sodelovanju z občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice sinoči v Viteški dvorani brežiškega gradu pripravilo osrednjo posavsko proslavo ob današnjem dnevu suverenosti.

Predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Anton Supančič je v nagovoru dejal, da sta teritorialna obramba Slovenije in slovenska milica obranila in ohranila samostojno Slovenijo. Iz slovenske teritorialne obrambe je nastala slovenska vojska, iz milice pa slovenska policija. »Zato nas nemalo čudijo poskusi zanikanja navedenih dejstev in sprenevedanje o osamosvojitveni vojni, nastanku slovenske vojske in vloge teritorialne obrambe v njej,« je dejal Supančič.

Predstavnik policijskega veteranskega združenja Sever Miha Molan je spomnil na dogajanje v osamosvojitveni vojni in na umikanje nekdanje zvezne armade iz naše države ter na odhod zadnjega vojaka iz Slovenije, ki je tudi podlaga današnjemu prazniku suverenosti. »Danes je občutek, da se nismo iz zgodovine ničesar naučili,« je dejal Molan, s čimer je mislil na oživljanje nacizma v Evropi in na slovenska notranja nesoglasja in izključevanja. Nacizma po njegovem ni mogoče sprejemati. Pri tem je navedel besede režiserja Janeza Pipana iz nedavnega intervjuje, in sicer, da nacizem ni drugačno mnenje, drugačna razlaga sveta, nacizem je zločin.

Zbrane, na prireditvi, ki je imela tudi kulturni program, je nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. V osamosvojitveni vojni je v Posavju umrl pripadnik teritorialne obrambe Jernej Molan, je župan spomnil na dogajanje leta 1991. Ko je govoril o sedanjih razmerah, je dejal, da se država opazno razvija, ampak pri tem smo zanemarili medsebojne odnose in vrednote, npr. solidarnost.

M. L.

