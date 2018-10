Kolesar hudo poškodovan, 24-letnik se je prevrnil in potem še napihal

25.10.2018 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto arhiv DL)

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi padel s kolesom in je utrpel hude telesne poškodbe. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je nesreča zgodila v Gornjem Lenartu. 63-letni kolesar naj bi pred prehodom ceste čez železniško progo izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval.

Nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča v Leskovcu pri Krškem. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli 25 migrantov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dolenja Pirošica, Preloka, Veliki Nerajec in Dolenji Suhor pri Vinici izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, državljani Sirije, Turčije, Iraka, Afganistana in Bangladeša, še niso zaključeni.

J. A.