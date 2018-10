Z novimi prostori dobili enega najmodernejših zdravstvenih domov v državi

25.10.2018 | 16:00

Ivančna Gorica - Včeraj so v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica slovesno odprli nove prostore pediatrije, ginekološkega dispanzerja in Centra za krepitev zdravja, ki se nahajajo v prostorih nad ivanško lekarno oziroma v prizidku zdravstvenega doma. Prostore so svojemu namenu uradno predali direktor ivanškega zdravstvenega doma Janez Zupančič, pomočnica direktorja za zdravstveno nego Marta Praznik in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

Direktor Zupančič je pridobitev prostorov označil za zelo pomembno. Začel je z mislijo, ki jo večkrat omeni ob odprtju prostorov za zdravstveno dejavnost: »Sadimo spomladi, plodove pobiramo jeseni«.

Janez Zupančič

Največji problem je bila pediatrija

Kot je povedal direktor, se z novimi prostori ne bo bistveno izboljšala zdravstvena dejavnost, ampak se bo praktično boljše počutila služba pediatrije in ginekologije. Občina, ki ima velik prirast mladih družin, si to zasluži in potreba po tem je velika. Največji problem so bili ravno pediatrični prostori. Le-te, ki so še danes namenjeni našim najmlajšim, se bo po novem uporabljalo za potrebe nedavno pridobljenega programa fizioterapije, ki se zaenkrat izvaja v Srednji šoli Josipa Jurčiča, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi na ivanški občini Gašper Stopar.

Praznik za vso občino

Dušan Strnad

Zadovoljstvo ob odprtju novih prostorov je izrazil tudi župan Dušan Strnad. »To je velik praznik za celotno občino Ivančna Gorica. Redki so objekti in investicije, ki služijo prav vsem občankam in občanom. Ta enkratna zgradba, kjer imata prostore tako lekarna kot zdravstveni dom potrebujemo prav vsi. Tu je središče dejavnosti tako za preventivo kot kurativo. Naši zdravniki in osebje so dobili dodatne prostore za delo, s tem pa tudi možnost razširitve programov. Marsikatera pot za naše občane, ki tu ni bila možna, se bo na tem mestu zdaj začela in končala. Ob zaključku lahko rečem, da so prostori opremljeni tako kot si jih je osebje želelo. Funkcionalni tako za njih kot za njihove paciente«, je povedal Strnad in ivanški zdravstveni dom ocenil kot enega izmed najmodernejših v Sloveniji.

Marta Praznik

Center za krepitev zdravja

Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica sta ena izmed 25-ih zdravstvenih domov in občin, katera sta na javnem razpisu ministrstva za zdravje uspešno kandidirala in pridobila kar dobrega pol milijona nepovratnih sredstev za projekt nadgradnje preventivnih programov. Zdravstveni dom bo tako sredstva v višini 365 tisočakov namenil izvajanju preventivnih programov, preko katerega je vzpostavljen Center za krepitev zdravja. Občina pa je ureditvi prostorov namenila dobrih 580 tisoč evrov, od tega bo s strani ministrstva prejela 182 tisoč evrov.

Kot je Praznikova v nagovoru povedala je projekt nadgradnja že obstoječih preventivnih programov za otroke in mladostnike ter programov za odraslo populacijo s poudarkom na preventivnem delu ranljivih skupin. Prav zato so v zdravstvenem domu vzpostavili integriran Center za krepitev zdravja, projekt pa se že izvaja od marca letos in traja do konca leta 2019.

Številne zbrane občane in goste so nagovorili še direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej, nekdanji direktor projektivnega biroja Dušan Zajc in predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana Nives Letnar Žbogar. Prireditev je spremljal tudi bogat program, kjer je nastopil otroški pevski zbor OŠ Stična, Stiški kvartet s citrarko Evo Medved, Folklorna skupina Vidovo in operni solist Matej Vovk. Blagoslov prostorov sta opravila ivanški župnik Jurij Zadnik in upokojeni župnik msrg. Jože Kastelic.

Med ogledom sodobno opremljenih prostorov si je obiskovalec lahko ogledal tudi razstavo slik Marka Raka, učenca OŠ Stična, in učencev iz šolskega okoliša Zagradec. Prostore pediatrije pa so krasile še »ninice« zaposlenih zdravstvenega doma, ki so jim v lep spomin na otroške dni, je v sporočilo za javnosti še zapisal Stopar.

J. A.

