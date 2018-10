Odprli novo vodarno v Blatah

25.10.2018 | 14:45

Direktor Hydrovoda Antun Gašparac

Ribnica - Župana občin Ribnica in Kočevje, Jože Levstek in Vladimir Prebilič, ter direktor Hydrovoda Antun Gašparac so včeraj s prerezom traku slovesno odprli novo vodarno Blate. Nova vodarna Blate je del projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, kratko poimenovanega SORIKO, in je prva od treh novih vodarn zgrajenih v okviru tega večletnega partnerskega projekta občin Sodražica, Ribnica in Kočevje. 30. oktobra bodo odprli še vodarno v Globeli v sodraški občini, nato pa še vodarno v Slovenski vasi v občini Kočevje.

Nova vodarna Blate stoji neposredno ob objektu stare vodarne, ki je bil zgrajen že leta 1959, v njej pa bodo pripravljali pitno vodo po postopku ultrafiltracije. Kot je povedal Antun Gašparac, gre za postopek, pri katerem se za pripravo pitne vode ne uporablja nikakršnih kemičnih sredstev. »Z ultrafiltracijo iz vode odstranimo neraztopljene snovi in vse delce, ki so večji od 0,01 mikrona. Na ta način izločimo kalnost in organske makromolekule, odstranijo se tudi vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov. V vodi ostanejo raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule,« je povedal.

Pojasnil je, da je voda, očiščena po postopku ultrafiltracije, za katerega sta se investitorja, občini Ribnica in Kočevje, odločili na podlagi lastnosti vodnega vira Blate, ki sodi med kraške vodne vire, za katere sta značilna hiter pretok po obilnejših padavinah in majhna samočistilna sposobnost skozi kraško podtalje, kakovostno vedno enaka in ni odvisna od sprememb kakovosti surove vode, ki so pri kraških izvirih pogoste in hitre. Voda, kot je povedal, ni klorirana, ko jo bodo dali v omrežje, ji pa bodo dodali minimalno količino klora, saj jo morajo zavarovati. Omrežje je namreč ogromno, veliko preko 200 kilometrov, zato je veliko možnosti vdora, da se voda tekom transporta onesnaži.

Projekt SORIKO so začeli pripravljati že leta 2006 in je bil uvrščen na seznam indikativnih projektov za sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007 – 2013, a je zaradi pomanjkanja sredstev iz te perspektive izpade, bil pa nato leta 2015 uvrščen v perspektivo 2014 – 2020.

Projekt obsega izgradnjo 65.570 metrov vodovodnih cevi, 11 črpališč, štirih vodohranov in treh naprav za pripravo pitne vode. S tem bo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo za več kot 85 odst. prebivalcev, med temi tudi za del prebivalcev, ki sedaj nima urejene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Vrednost celotnega projekta znaša preko 25 milijonov evrov, od katerih jih Evropska unija prispeva 18,7 milijonov iz Kohezijskih sredstev, 3,3 milijona evrov država iz Finančne perspektive 2014 – 2020, 3.183. 490 evrov pa je prispevek občinskih proračunov vseh treh občin.

Kot je povedal Gašparac, bo projekt v celoti zaključen v roku, to je do 31. decembra 2019. Do sedaj so položili 59.547 metrov vodovodnih cevi, skoraj v celoti so že zgrajeni vsi vodohrani in večji del črpališč, vse tri nove vodarne za pripravo pitne vode, ki so tudi že končane, pa tudi že imajo dovoljenje za poskusno obratovanje, ki bo trajalo 12 mesecev. Kot je povedal Gašparac, je nova vodarna Blate pričela s poskusnim obratovanjem že v začetku avgusta, prebivalci na območju vseh treh občin pa bodo lahko novo vodo prvič poskusili, kot je povedal, že v roku enega meseca.

Besedilo in foto: M. L.-S.

