Po 15 letih obljub do obračališča

25.10.2018 | 13:45

Načrt ureditve vaškega središča (Vir fotografije: MO Novo mesto)

Predsednik PGD Gabrje Robert Rukše in novomeški župan Gregor Macedoni (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni s sodelavci je sinoči v kulturnem domu Gabrje predstavil projekt ureditve vaškega središča. Krajani so povedali, da obljube o ureditvi kraja poslušajo že vsaj 15 let, včeraj pa so izvedeli, da občina čaka le še na potrditev gradbenega dovoljenja. Ko ga dobijo, sledi izbira izvajalca in po sedanjih obljubah bi gradnja lahko stekla v začetku prihodnjega leta.

Načrt nove ureditve središča Gabrja je predstavila vodja oddelka za okolje in prostor Mojca Tavčar. Ta zajema avtobusno obračališče in postajališče ter nove javne površine. Poseg med drugim terja rušitev orodjarne tamkajšnjih prostovoljnih gasilcev, zato sta njihov predsednik Robert Rukše in župan včeraj podpisala še pogodbo, s katero se je občina zavezala, da jim bo nov prostor zagotovila z izgradnjo prizidka h gasilskemu domu.

Podrobneje o novi podobi Gabrja pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki zaradi praznikov izide naslednji petek.

M. M.

Galerija