Sporne fotografije kandidata za župana Luke Bubnjića?

25.10.2018 | 17:00

Luka Bubnjić (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Predvolilni boj se je začel. Po facebooku je zakrožil kolaž petih fotografij, na katerih je kandidat stranke SDS za župana občine Kočevje Luka Bubnjić – na dveh s predsednikom SDS Janezom Janšo, na treh pa oblečen v hrvaški dres in na eni tudi s hrvaško zastavo. Na eni od fotografij je tudi ustaški simbol. Na uredništvo Dolenjskega lista smo prejeli kolaž po spletni pošti, pošiljatelj pa nas je tudi klical po telefonu zgrožen nad tem, da se je kandidat za župana občine Kočevje slikal v hrvaškem dresu in s hrvaško zastavo. Luko Bubnjića smo zato prosili za komentar, predvsem, ali se mu ne zdi, glede na to, da kandidira za župana občine Kočevje, takšno fotografiranje sporno in ali namerava glede na dokaj očitno fotomontažo ustaškega simbola ukrepati zoper neznanega storilca.

Bubnjić nam je povedal, da je šlo za lažni facebook profil, ki je tudi že odstranjen, njegov namen pa je bil, da se ga diskreditira kot kandidata za župana. »Slike so izvlečene iz konteksta,« je povedal in pojasnil, da je ena od slik nastala na poroki na Hrvaškem, ena pa v času nogometne tekme in da to ni odraz, da sam ne bi spoštoval svoje domovine Slovenije.

»Na svojem fb profilu imam objavljene fotografije s slovensko zastavo in jo za vsak državni praznik tudi izobesim. Živim v Sloveniji in jo neizmerno spoštujem in cenim, kar tudi dokazujem s svojim delom v politiki, kjer hočem z poštenostjo in trudom stvari spremeniti na bolje. Hrvaška politika me ne zanima,« je zapisal tudi v svojem odgovoru na naša vprašanja.

Glede ustaškega znaka je povedal, da je tudi to fotomontaža, da pa zaradi slabe izkušnje, ki jo že ima s tovrstno prijavo, ne namerava ukrepati. Zoper tistega, ki ima lažni fb profil, je namreč potrebno na sodišče vložiti predlog za pregon oz. tožbo, da sodišče odredi izsleditev ID uporabnika, kar je pa dolgotrajen proces. Ga pa takšne zadeve žalostijo. Želi si, da bi bila kampanja korektna in brez podtikanj, da bi temeljila predvsem na programu.

M. L.-S.