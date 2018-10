Lojzetova glasba od Pišec do Kitajske

25.10.2018 | 18:00

S Kekčevo pesmijo na oder, kjer ga je že čakal napovedovalec Peter Kirič. (Foto: M. L.)

Lojze s svojo večno harmoniko (Foto: M. L.)

Mladi pišečki kvintet (Foto: M. L.)

Lidija Kožar (Foto: M. L)

Ivan Zbašnik, Lucia Chen Zbašnik, Lojze Ogorevc in Mira Starc (z leve) (Foto: Boris Kovačič)

Pišece - Glasbenik Lojze Ogorevc iz Brežic je z dvema koncertoma v enem popoldnevu v kulturni dvorani v Pišecah nedavno proslavil v družbi množice poslušalcev petinštiridesetletnico svojega glasbenega delovanja.

Ob koncu lanskega decembra je izdal ploščo, s katero je z zadoščenjem vstopil v zanj jubilejno leto 2018. Jubileju, omenjeni petinštiridesetletnici, je posvetil tudi svojo pesem Vedno pel, nikoli štel, po kateri plošča nosi ime.

Na tokratni prireditvi je stopil na oder oblečen v Kekca in s Kekčevo pesmijo, ki jo je vsebinsko nekoliko priredil za pišečka ušesa. V nadaljevanju je s svojo stalno spremljevalko harmoniko zaigral z Mladim pišečkim kvintetom, katerega ustanovitelj in glasbeni mentor je. Nastopila je tudi njegova družina Ogorevc iz Orehovca pri Pišecah, pet bratov in sester. V eni od zasedb večera je zapela profesorica z Ekonomske in trgovske šole Brežice Mira Starc, ki je bila prva pevka v Ogorevčevem ansamblu v njegovih glasbenih začetkih.

Zlasti pevka Lidija Kožar je dobro usmerjala razpoloženje, kar je dobro uspevalo tudi nekoliko kvantaško razpoloženemu Koradu Buzetiju. S svojim nastopom je glasbeno obletnico rojaka Lojzeta Ogorevca v svojem slogu zaznamovala Pšečka Mica. Dečki z bregov pa so vnesli v pišečki večer nekaj duha bližnjega hrvaškega Zagorja, ki je ljubo tudi Ogorevcu.

»V vseh teh letih sem veliko nastopal ne samo po Sloveniji, ampak tudi v tujini, tudi po Skandinaviji. Imam nepozabne spomine na Slovence po svetu, z mnogimi od teh rojakov imamo tesne stike. Iz tega je nastala tudi skladba Slovenija kliče,« je nekoč dejal Lojze. Slovenija kliče je odmevala tudi v tokratnem glasbenem večeru. In je priklicala celo dva obiskovalca z daljnega severa. To sta Ivan Zbašnik in Lucia Chen Zbašnik, on nekoč iz Šentjerneja, ona nekoč iz Kitajske, zdaj oba iz Švedske, mož in žena. »Že dvajset let živim na Švedskem. Imam švedski potni list, a s srcem sem v Sloveniji,« je rekla Lucia Chen Zbašnik, potem ko je na odru skupaj z drugimi glasbeniki zapela po slovensko.

Na prireditvi se je sicer zvrstilo veliko nekdanjih Ogorevčevih glasbenih sodelavcev.

Večerni koncert je povezoval Peter Kirič, na popoldanskem je bila voditeljica Barbara Pirh.

M. L.

