Ni potreboval nadaljnjega zdravljenja

25.10.2018 | 19:00

Novo mesto - Ob 6.33 je na cesti Metlika—Novo mesto v bližini naselja Jugorje pri Metliki osebno vozilo zapeljalo na brežino, se prevrnilo in obstalo na cestišču. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče in poskrbeli za požarno varnost, vozilo postavili na kolesa, ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so voznika oskrbeli na kraju in ni potreboval nadaljnjega zdravljenja.