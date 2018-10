Umrl je akademik in pisatelj Alojz Rebula

25.10.2018 | 20:00

Alojz Rebula

Loka pri Zidanem Mostu - Umrl je akademik dr. Alojz Rebula, slovenski pisatelj, dramaturg, esejist, prevajalec, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnost in častni občan občine Sevnica.

Alojz Rebula je bil rojen leta 1924 v Šempolaju pri Nabrežini v Italiji, velik del življenja pa je preživel v Loki pri Zidanem Mostu, kamor ga je pripeljala ljubezen do življenjske sopotnice, pisateljice Zore Tavčar. Pravzaprav je bil do upokojitve razpet med Opčinami, kjer je stanoval, in Loko, kamor ga je vleklo srce. Rad je rekel, da se je ljubezen zgodila pred šestimi desetletji in še vedno traja. V Loki je napisal tudi večino svojih knjig. V predgovoru knjige Obsavska stoletja, katere soavtor je, je zapisal: »Hvala ti, Loka, za šestdeset let zelenja in miru, dela in tolažbe!«

»Ni me zaznamoval Kras, ki ga imam zelo rad, niti Loka pri Zidanem mostu, ki jo imam še raje, zadostovala mi ni niti Evropa, pač pa svetovno, planetarno občutje,« je nekoč dejal. Od tu je izhajala njegova izjemna razgledanost, svetovljanstvo, globoka duhovnost in velika pripadnost slovenstvu. Zadnja je še toliko pomembnejša zaradi hudih mladostnih pretresov, ko je bil v času fašizma njegov jezik obsojen na likvidacijo. Zato ga je odločitev za študij v povojnih letih v Ljubljani dokončno zavezala slovenstvu.

Med letoma 1936 in 1940 je namreč obiskoval italijansko klasično gimnazijo v Gorici in jo od 1940 do 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudi maturiral. Leta 1949 je diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani, kjer je študiral tudi arheologijo in angleščino. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Začetki njegovega pisanja so iz časa izobraževanja v Vidmu, kjer je pisal stihe v latinščini, sestavil dramo v italijanščini in dnevnik v slovenščini.

Njegov pisateljski opus obsega pesmi, črtice, novele, dnevnike, radijske igre, eseje, romane, dramska besedila in potopisno prozo. Več njegovih del je prevedenih v evropske jezike. Navdih za svoja dela je vedno iskal v zgodovini, zanimali sta ga tako sedanjost kot tudi preteklost celotnega sveta.

Renata Žnidar