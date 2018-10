Blizu Gorjancev vaba za lisice skoraj padla na otročička

26.10.2018 | 08:30

v večini primerov se steklina prenaša z ugrizom psov, steklino pa pri nas v glavnem prenašajo lisice. (Foto: Miha Krofel)

Dolnja Brezovica pri Šentjerneju - Bil je sobotni oktobrski večer, okrog pol sedme ure, ko je družinico na Dolnji Brezovici pri Šentjerneju pri sprehodu presenetil neljub dogodek. Kot strela z jasnega je ena od vab za lisice, ki jih je ravno takrat nad šentjernejsko dolino odmetavalo letalo, padlo na lokalno cesto oz. skorajda na njihov otroški voziček, v katerem sta mamica in očka vozila triletno hčerko.

»Za slabih deset centimetrov je vaba zgrešila triletnico in k sreči padla na ročaj vozička, se odbila proti mamici in pristala sredi ceste,« je sporočil dedek vnukinje, ki meni, da je tak način odlaganja vab nad naselji skrajno neodgovoren in za prebivalce celo nevaren. Vabo, ki izgleda kot paketek tablet, so prestrašeni starši vrgli v bližnjo travo med glavno cesto in potokom, ko so se kasneje vrnili in jo iskali, pa je niso več našli. Bali so se namreč, da zavitka ne bi kdo pobral in ga morda odprl. Stik z vabo namreč ni nevaren, če pa se ampula predre in človek v pride v stik s cepivom v njej, pa je lahko drugače.

»Kot dedek triletnice čutim dolžnost, da o dogodku obvestim javnost,« nam je zatrdil v pogovoru ter poudaril, da bi morali biti izvajalci teh opravil bolj previdni in odgovorni. Sam se je pozanimal na letališču v Prečni, a so mu zatrdili, da tega niso odmetavali.

Do 15. novembra jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS (VURS), ki izvajajo akcije peroralnega cepljenja lisic proti steklini, ki je edino učinkovita metoda zatiranja stekline pri divjih živalih, omenjenega dogodka niso komentirali.

Pravijo le, da drži, da so 30. septembra pričeli z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini, ki bo trajala predvidoma do 15. novembra.

V tem času posebno prirejena letala polagajo vabe v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško in sicer z višine tristo metrov, med drugim tudi z letališča v Novem mestu. V vsaki akciji - obstaja tudi pomladanska - položijo okrog 380 tisoč vab, kar pomeni med 22 in 26 vab na kvadratni kilometer. Vabe letala mečejo v gozdove, in sicer nadzorovano, a očitno se lahko zgodi tudi kaj takega kot v omenjenem primeru.

Pa so te vabe nevarne za ljudi, kaj sploh je v njih, kako učinkovite so proti steklini, ki je zelo huda, celo smrtna bolezen?

