Prebilič se bo potegoval za tretji mandat

26.10.2018 | 10:45

dr. Vladimir Prebilič (Foto: M. L.-S.)

Aktualni župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič kandidira za svoj tretji županski mandat kot predsednik društva Moja Kočevska in s podporo volivk in volivcev.

"Za ponovno kandidaturo sem se odločil zaradi treh pomembnih razlogov," pravi. Prvega predstavljajo projekti. »Predvsem gre za investicijo podjetja Yaskawa, kjer smo sredi urejanja vsega potrebnega za gradnjo nove tovarne. Postopki so zahtevni in tudi odgovorni na strani tega podjetja si ne želijo, če to ne bo potrebno, novega sogovornika pri izvajanju investicije v bodoče,« pravi. Drug razlog je ekipa, s katero dela. »Občinska uprava je postala izjemno učinkovita, saj smo realizacijo proračuna povečali kar za 250 odst.,« pravi.Tretji razlog pa so člani njegove liste, svetnice in svetniki, s pomočjo katerih so v občinskem svetu uspeli ustvariti pogoje sodelovanja tako, kot pravi, da končno vsi delajo za en sam cilj – dobrobit občine.

Poudarek novega mandata bo, kot pravi, na izvajanju gospodarskih investicij oz. ustvarjanju pogojev zanje. V ta namen bodo širili gospodarsko cono. »Pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest bo tudi v prihodnje glavna prioriteta naše občine,« pravi. Sledijo pa: investicije v nov vrtec in prenočitvene zmogljivosti, izgradnja kolesarskih poti,modernizacija občinskih cest, širitev široko pasovnega omrežja ter podpora turizmu v obliki zaščite in promocije z Unescom zaščitenega Krokarja.

M. Leskovšek – Svete