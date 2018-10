Nevarne najdbe uničili na vrtu

26.10.2018 | 07:00

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (simbolična slika; arhiv)

Ob 13.28 je vaščan na vrtu hiše v naselju Sveti Gregor v občini Ribnica naletel na minometno mino, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Na kraju najdbe sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske našla še eno minometno mino in več kosov streliva. Nevarne najdbe so uničili na kraju. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Sveti Gregor, ki so zavarovali okolico. Na kraju so bili tudi reševalci NMP Ribnica.

Goreli kosovni odpadki

Ob 20.35 je pri kamnolomu pri Gradišču, občina Grosuplje, gorel kosovni odpad na dveh kopicah. Požar so pogasili gasilci PGD Polica, Šmarje - Sap in Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, izvod Boginja vas.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ŽALOSTNA GORA izvod ŽALOSTNA GORA med 8.00 in 10.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Pišece Orehovec - nizkonapetostni izvod Predislavec predvidoma med 8. in 10. uro, na območju TP Predislavec - nizkonapetostni izvod proti Pišecam predvidoma med 11. in 13.30 uro, na območju TP Silovec - nizkonapetostni izvod Silovec predvidoma med 9. in 11. uro; nadzorništvo Sevnica - na območju TP Hotemež VPD predvidoma med 8. in 11. uro ter na območjuTP Dvorc predvidoma med 11.30 in 13. uro.

M. K.