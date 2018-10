Zeliščarski center edinstven v regiji

26.10.2018 | 14:00

Na novinarski konferenci: Andrej Božič, Damjana Pirc, Jože Kapler, Violeta Suhadolnik.

Zagrad pri Škocjanu - V občini Škocjan so zasnovali in začeli urejati Zeliščarski center JV Slovenije. Včeraj so ga s partnerji projekta (Društvom Sonček, PGD Zagrad, TD Zagrad in Mizarstvom BB Bajt, d.o.o) predstavili na kraju samem - najprej v zagraškem gasilskem domu, nato pa še v Zagraškem logu, lepem naravnem in etnološkem parku z muzejem na prostem pod vasjo, kjer se razprostira 7,5 hektarov zemljišč.

Franci Kocjan (prvi na desni) ima kot dolgoletni predsednik TD Zagrad veliko zaslug za urejenost parka.

Nekoč je bila to neurejena in zaraščena vaška gmajna, ki jo je Turistično društvo Zagrad s trudim uredilo, zasadilo z avtohtonimi rastlinami, itd., a prostoru je bilo treba dati novo, pravo vsebino. Društvo samo tega ni zmoglo, zato je nastopila občina, ki je zemljišče odkupila (del je bila tudi sama lastnica) in iskala ideje, da park nadgradijo in da zaživi. Odločitev za zeliščarski center je bila očitno prava.

Idejni projekt je pripravil samostojni podjetnik Andrej Božič, ki je na predstavitvi povedal, da je namen centra večplasten; socialni, turistični, rekreacijski, izobraževalni, tržni… A treba ga je bilo uresničiti in tu je občini po besedah župana Jožeta Kaplerja profesionalno in strokovno vseskozi stal ob strani Razvojni center Novo mesto.

Pot v Zagraški log - lepa, neokrnjena narava, avtohtone rastline, skratka učilnica v naravi.

Pripravili so prepričljiv projekt, s katerim so bili uspešni na javnem pozivu Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016 in prejeli dobrih 38 tisoč evrov. Celotna vrednost projekta znaša dobrih 161 tisoč evrov, kar pomeni, da bo preostanek denarja prispeval občinski proračun.

Socialna nota zelo pomembna

Izgradnja Zeliščarskega centra JV Slovenije temelji na eko socialnem kmetijstvu, kjer sodelujejo s Sončkom - Društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine iz Novega mesta. Osebe s posebnimi potrebami bodo v logu pridelovala zelišča, kmalu se jim bodo lahko pridružili tudi uporabniki bodoče eko-socialne kmetije, ki jo škocjanska občina načrtuje na Bučki.

Rangusova hiša

Kot je povedala predsednica društva Violeta Suhadolnik, bodo njihovi varovanci tu dobili priložnost za dnevno delo, za samopotrjevanje, za bolj kvalitetno življenje, čeprav psihično in fizično omejeni, bodo lahko ustvarjali in bili koristni, kar je zelo pomembno. Nove priložnosti so veseli tudi na Bučki, kjer bo lahko na eko-socialni kmetiji nastanjenih štiri do šest oskrbovancev.

Grede za zelišča, info točka…

Dobrote, tudi zeliščni namazi

V zeliščarskem parku v Zagraškem logu bo pri muzeju občina najprej uredila visoke lesene grede za zelišča in jih zasadila. V pomožnem objektu zagraškega gasilskega doma bo uredila info točko - tu bodo potekala razna izobraževanja, delavnice, uredili bodo prostor za pakiranje zelišč in prodajalnico odprtega tipa.

O izobraževalni in zdravstveni noti parka ter o pomenu povezovanja zeliščarjev je spregovorila zeliščarka Damjana Pirc. »

»To je edinstven projekt in naša regija takega centra še nima. Res smo veseli, da se je občina Škocjan odločila zanj, edina od 21 v regiji je pokazala zanimanje zanj,« je občino pohvalila Jožica Povše iz Razvojnega centra Novo mesto.

Zeliščarka Damjana Majerle (na desni), na levi pa voditeljica novinarske konference Marjanca Trščinar Antić.

Zbrani so se nato iz Zagrada po bodoči zeliščarski poti napotili v dolino, v Zagraški log, do Rangusove hiše, kjer je gostilna Marinčič iz Škocjana poskrbela za malico, pri kateri niso manjkali tudi zeliščni namazi, pa krasen čaj iz zeliščne mešanice. Več o zeliščih je zbranim spregovorila še zeliščarka Damjana Majerle iz Zavinka pri Škocjanu. Nejc iz društva Sonček pa je ganil z doživeto recitacijo o Veveričku, ki je njihova maskota in ravno tako ni manjkala na predstavitvi Zeliščarskega centra JV Slovenije.

Besedilo in foto: L. Markelj

