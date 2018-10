Nepozabni božični koncert, ki vam bo ogrel dušo in srce!

26.10.2018 | 09:15

Ne zamudite velikega božičnega koncerta - Dražen Zečić in Marko Škugor v Novem mestu!

Novo mesto - Praznično vzdušje bosta na Dolenjskem, 21. decembra 2018, v športni dvorani Marof v Novem mestu, pričarala legendarni Dražen Zečić in prvi tenor Dalmacije, Marko Škugor.

Poskrbite, da bo vaš vstop v praznično vzdušje letos še posebej pravljičen. V Novem mestu bosta za prelep vstop v praznični čas poskrbela legenda hrvaške zabavne glasbe, Dražen Zečić in prvi tenor Dalmacije, Marko Škugor. Pridružite se jima 21. decembra 2018 ob 20. uri v športni dvorani Marof v Novem mestu.

Božični koncert, ki bo ogrel vašo dušo in srce!

Najcenejše vstopnice za veliki božični koncert so že v prodaji. Ker je število vstopnic omejeno, si svojo zagotovite že zdaj na eventim.si in prodajnih mestih Eventim, Petrol in Pošte Slovenije!

Se vidimo na najlepši pravljici te zime!

