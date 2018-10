Povzročil nesrečo, ker ni upošteval pravila o prednosti

26.10.2018 | 09:45

Trebanjski policisti so bili sinoči, nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi neupoštevanja pravila o prednosti trčil v voznico osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala po prednostni cesti. Lažje poškodovano voznico in dva potnika v njenem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Mladoletnika vlomila v parkomat

Okoli polnoči so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru v Novem mestu neznanci vlomili v parkomat. Takoj so odšli na kraj in v okolici izsledili prijeli dva mladoletnika, ki sta skušala pobegniti. Našli in zasegli so tudi odvrženo blagajno parkomata. Storilca so odpeljali na policijsko postajo in ju po zaključenem postopku predali staršem. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ob motorno kosilnico

V Vavti vasi je med sredo in četrtkom nekdo vlomil v pomožni objekt in odnesel motorno kosilnico. Škode je za 400 evrov.

Deset tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dobliče in Črnomelj izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, državljani Afganistana in Pakistana, še niso zaključeni.

M. Ž.