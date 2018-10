Dana vstopa tudi v mlekarsko in pekarsko industrijo

26.10.2018 | 11:25

Ob odprtju novih proizvodnih prostorov so nazdravili državni sekretar Aleš Cantarutti, direktor mirnske Dane Marko Hren in lastnik podjetja Franc Frelih.

Številni so si po uradnem odprtju novih prostorov ogledali tudi proizvodnjo pijač

Dana več kot trideset odstotkov svojih izdelkov izvaža v tujino.

Mirna - V podjetju Dana so včeraj odprli nove proizvodnje prostore za pripravo polizdelkov Dana Interrom. Z dva milijona evrov vredno naložbo, od tega je četrtina nepovratnega denarja, se mirnska proizvajalka pijač usmerja tudi na področje prehrambene industrije.

»Nova proizvodnja pomeni nov korak v razvoju Dane, gre za malo drugačen program, ki ga kupci poznajo. Nas predvsem poznajo po vodi, sokovih, sirupih, to pa je proizvodnja polizdelkov za druge proizvajalce v prehrambeni industriji,« je dejal direktor podjetja Marko Hren. Dodal je, da je tovrstna tehnologija, ki so jo včeraj tudi uradno predali namenu, ni serijska izdelava, ampak je unikat. Po njegovih besedah so tri leta delali na projektu, ki bo poveča kapaciteto in dvignil nivo kvalitete dosedanjemu programu proizvodnje baz in emulzij ter omogočil vstop v mlekarsko in pekarsko industrijo, kar so že pred leti zapisali v svoji viziji razvoja podjetja.

Nova oprema omogoča proizvodnjo bolj dobičkonosnih izdelkov brez konzervansov, ki jih bodo lahko ponudili tudi zahtevnejšim proizvajalcem. »Trenutno na tem programu naredimo okoli dva milijona evrov, ambicije pa so podvojiti ta promet. Najbrž nam ne bo uspelo že v naslednjem letu, v dveh letih pa sem prepričan, da lahko pridemo do rezultata,« je napovedal Hren. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je dejal, da so takšne investicije tisto, kar poganja slovensko gospodarstvo.

Po podatkih družbe je Dana v prvih devetih mesecih letos ustvarila 13,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je slabih sedem odstotkov nad načrti oz. skoraj šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček prvih devetih mesecev je vodstvo družbe ocenilo na 900.000 evrov.

Dana je letos največ, skoraj 68 odstotkov proizvodnje, prodala na domačem trgu in preostanek v tujini. Med največjimi slovenskimi kupci so Mercator, Spar, Engrotuš, Lidl in Ahac. Med izvoznimi trgi so največji Hrvaška, Italija, Rusija, Kitajska, ZDA, Švedska in BiH. S polproizvodi, ki so pomemben del Daninega prodajnega programa, je ta zastopana na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kosovem in v Makedoniji.

Trenutno je v podjetju 111 zaposlenih. Letos so na novo zaposlili 10 ljudi, do konca leta pa načrtujejo še štiri nova delovna mesta na področjih strojništva, živilstva in računovodstva.

Besedilo in fotografije: R. N.

