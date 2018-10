Združeni v različnosti

26.10.2018 | 15:30

Vodja projekta Združeni v različnosti je Martin Dušič (v sredini), na njegovi levi Mira Starc iz Ekonomske in trgovske šole Brežice, sodelavka v projektu, ob njej ravnateljica OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc, levo predstavnica novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela Branka Bukovec. (Foto: M. L.)

V projektu so pripravili tudi likovno, fotografsko in video razstavo. Slika na fotografiji, razstavljena v kulturni dvorani v Pišecah, dobro simbolizira naslov projekta Združeni v različnosti. (Foto: M. L.)

Ravnateljica OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc je povedala, da šola organizira tabor Premikamo meje. (Foto: M. L.)

Pišece - Danes in jutri v Brežicah in Pišecah nadaljujejo dogodke evropskega projekta nevladnih organizacij z naslovom Združeni v različnosti.

Vodilni partner projekta je Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, vodja projekta je Martin Dušič, predsednik tega društva. V projektu kot partnerji sodelujejo še SPES GMBH iz Schlierbacha v Avstriji, lokalna akcijska skupina PRIZAG iz novega Marofa na Hrvaškem, Društvo Slovencev Triglav Banja Luka iz Bosne in Hercegovine, Društvo Slovencev Kula Vršac, Društvo Slovencev Emona Ruma in Društvo slovensko-srbskega prijateljstva Zdravica Niš, vsa tri iz Srbije, ter kot slovenski partner Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Posebni gostje so učenci dopolnilnega pouka slovenščine iz Skopja v Makedoniji in Leskovca v Srbiji.

Na sinočnji prireditvi v kulturni dvorani v Pišecah so udeleženci projekta predstavili svoje dejavnosti in okolja, iz katerih prihajajo. Tako so v imenu pišečkih gostiteljev nastopili Pleteršnikovi pevci iz Pišec pod vodstvom Lojzeta Ogorevca, v imenu novomeškega društva se je z glasbeno točko predstavil Borut Antončič – Bort Ross.

Zbrane je nagovoril brežiški župan Ivan Molan. Ravnateljica osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc je v pozdravu povedala, da v teh dneh ta šola organizira vsakoletni mednarodni Unescov tabor Premikamo meje. Tabor zaključujejo danes dopoldne v Pišecah.

V okviru projekta Združeni različnosti so danes dopoldne v Ekonomski in trgovski šoli Brežice organizirali delavnico Živi slovar. Popoldne pa bodo udeleženci projekta imeli ekskurzijo po Brežicah, temu bo sledilo ob 17. uri srečanje z evropskim poslancem Francem Bogovičem in pisateljem Rudijem Mlinarjem v avli uprave enote v Brežicah.

Projektno dogajanje bodo sklenili jutri z ogledom znamenitosti Pišec in s skupnim kosilom.

M. L.

Galerija