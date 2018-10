Ivanušič, Artač, Leskovar, Big band RTV ...

26.10.2018 | 12:00

Stalni del ekipe oddaje Prizma optimizma je tudi Sašo Hribar, Ježkov nagrajenec leta 2006. (Foto: arhiv RTV Slovenija)

Novo mesto - Kar z Večerom zvezd so v Kulturnem centru Janeza Trdine poimenovali jutrišnji koncert Big banda RTV Slovenija z gosti Ladom Leskovarjem, Tilnom Artačem, Juretom Ivanušičem, Sašom Hribarjem in Vito Mavrič. Glede na imena se niso zmotili. Koncert Kulturni center Janeza Trdine pripravlja v sklopu snemanja Prizme optimizma, zimzelene varietejske radijske oddaje, ki letos obeležuje štiridesetletnico, kar se lepo ujema z 90-letnico Radia Slovenija in 60-letnico televizije Slovenija.

Kot so zapisali v vabilu na javno snemanje oddaje v Novem mestu, so v štirih desetletjih v oddajah nastopili najbolj imenitni slovenski dramski igralci, pevci in humoristi; v prvih letih oddaje pa tudi nekaj zdravnikov z nasveti za zdravo življenje. Idejni oče oddaje je nekdanji urednik radijskega kulturno-zabavnega programa Vili Vodopivec. Je tudi boter njenega imena. Prva sezona oddaje je nastajala v radijskem studiu, režiral jo je Grega Tozon. Vodil jo je takrat že upokojeni profesor matematike in pisec šaljivih prispevkov v tedniku Pavliha ter pod psevdonimom Osat tudi v Nedeljskem dnevniku Viktor Plemelj.

Že prva oddaja, v kateri so nastopili Milan Kačičeva, Jože Zupan, Maks Furjan in Janez Hočevar – Rifle, je bila nagrajena na jugoslovanskem tekmovanju radijskih oddaj na Ohridu. Kmalu so jo postavili na oder in kot javna radijska oddaja je že nekajkrat obkrožila Slovenijo pa tudi prek njenih meja so že gostovali. Prvo glasbeno zasedbo je vodil Borut Lesjak, ki je tudi napisal avizo oddaje; ta se ni spreminjal več kot trideset let. Glasbeno podobo so nekaj let krojili štajerska glasbena skupina z Ivom Mojzerjem in ljubljanski Stari mački, danes pa jo Big band RTV Slovenija z instrumentalnimi solisti in vodilnimi slovenskimi vokalisti. Govorni del pa oblikujejo Sašo Hribar in drugi liki iz znamenitega Radia Ga-ga.

I. V.