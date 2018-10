V Mirni Peči zavrnili kandidature štirih strank

26.10.2018 | 14:45

Mirna Peč - Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je pri preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur za prihajajoče lokalne volitve od dvanajstih kandidatur vloženih za volitve članov občinskega sveta zaradi kršitev Zakona o lokalnih volitvah (ZVL) zavrnila štiri kandidature, in sicer političnih strank Zeleni Slovenije, SD, NSi in DeSUS.

Kot je sporočila predsednica občinske volilne komisije Martina Gramc, se ugotovljene nepravilnosti pri vseh štirih političnih strankah nanašajo na postopke določitve kandidatur, sestavo organa politične stranke, ki ni bil sestavljen v skladu z njihovimi internimi pravili, kar izhaja iz njihovih zapisnikov o postopku določitve kandidatur. V treh primerih organ, ki je določal kandidaturo ni bil pravilno sestavljen z njihovimi pravili, v enem primeru pa je bilo kršeno določilo 51. člena ZLV, ker pri določanju kandidatov niso sodelovali najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini in ki kandidate določijo s tajnim glasovanjem, ampak je bil vabljen le en član stranke, ki je sam sodeloval pri določanju kandidatur, kar je v nasprotju z 51. členom ZLV.

»Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč (OVK) ugotavlja, da če postopek določitve kandidatur ni izpeljan pravilno, v skladu z Pravili stranke, tudi kandidature ne morejo biti zakonite. Komisija - OVK je bila pri sprejemanju odločitev enotna, da gre za take napake, ki jih ni možno odpraviti z dopolnitvijo in da je potrebno kandidature zavrniti,« je zapisala v izjavi za javnost.

Predstavniki vloženih kandidatur, ki so bile zavrnjene, so prejeli obrazloženo odločbo o zavrnitvi kandidatur, na katero se lahko v roku 48 ur od prejema pritožijo na Upravno sodišče, ki bo v nadaljnjih 48 urah od prejema spisa in pritožb odločilo o upravičenosti njihove pritožbe.

Kot so danes na občinski volilni komisiji pojasnili, se so tri stranke že pritožile, pritožbi NSi je upravno sodišče ugodilo in vrnilo v ponoven postopek na OVK.

Dodano ob 17. uri:

Upravno sodišče je poleg NSi ugodilo tudi pritožbi DeSUS-a, medtem ko so pritožbo SD-ja zavrnili. Ali je pritožbo vložila tudi stranka Zeleni Slovenije, na OVK še nimajo podatka.



M. Ž.