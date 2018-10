Pucelj bi ubral novo pot

26.10.2018 | 17:00

Darko Pucelj (Foto: B. B.)

Žužemberk - Darko Pucelj bo na županskih volitvah v Žužemberku kandidat stranke Dobra država. Kot pravi, se je za kandidaturo odločil, ker ga veseli delo z ljudmi in za ljudi, njegov slogan pa je: Občina Žužemberk, po novi poti naprej.

»Če bom izvoljen, bo prvo leto mandata minilo v zaključku gradnje suhokranjskega vodovoda in vrtca, v tem času pa bom pripravil vse potrebno za gradnjo večnamenske dvorane v Žužemberku. V njej bodo tudi knjižnica, pa prostori za mlade, starejše in društva,« napoveduje Pucelj in dodaja, da bo med njegovimi prvimi ukrepi tudi ureditev zasilnega izhoda v kulturni dvorani na Dvoru, da bo ta lahko zaživela tako, kot je bilo zamišljeno.

Pucelj napoveduje, da bo oživil zbore občanov, na katerih bodo ljudje lahko soodločali o pomembnih projektih. »Naloga vsakega župana je delo na področju komunalne infrastrukture in cest, a to ne bo moja edina prioriteta. V ospredje nameravam postaviti človeka. Spodbujal bom prostovoljno delo v društvih in povečal sredstva za njihovo delovanje. Ustanovil bom gasilsko zvezo občine Žužemberk, v kateri bodo vsa gasilska društva, in ta naj sama odločajo o investicijah in nakupih opreme. Politika se mora izločiti iz dela nevladnih organizacij,« poudarja in dodaja, da bo župan vseh občanov, ne le nekaterih, in da se bo zavzemal za razvoj celotnega območja občine.

»Dostopen bom vsem, sprejemal bom pobude vseh občanov, svoj osebni interes pa bom podredil delu v korist ljudi. Kdor tega ni sposoben, nima v politika kaj iskati,« pravi.

B. Blaić