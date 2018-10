Selfiji so še vedno in vedno bolj aktualni

26.10.2018

Na razstavi se s štirimi deli predstavlja tudi umetnica Judita Rajnar.

kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in avtorica razstave Andrejka Vabič Nose

Stena selfijev v galeriji

Trebnje - V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov so včeraj odprli novo razstavo z naslovom Zrcaljenja – maska ali bistvo, ki zajema (avto)portretne upodobitve samorastnikov. Na ogled so razstavili 33 del 25 avtorjev. Vsa so nastala po drugi svetovni vojni, več kot tretjina je iz zasebnih, preostalo pa iz galerijske zbirke.

Tokratna razstava predstavlja dosegljive avtoportrete, portrete in izbor poslanih selfijev. »Selfiji so še vedno ali pa vedno bolj aktualni, hkrati pa vsi pozabljamo, da so nadaljevanje ene dolge tradicije portretiranja in avtoportretiranja. Zdelo se nam je pomembno, da nakažemo tudi to povezanost sodobnih metod fotografiranja oz. zaznamovanja lastnih identitet, hkrati pa nakažemo to povezavo s preteklostjo,« je o razlogih ta postavitev te razstave dejala kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in avtorica razstave Andrejka Vabič Nose.

Razstavljene podobe tako niso samo zapis nekega trenutka in stanja, ampak gre tudi za potrditev obstoja in vidnosti njihovih ustvarjalcev. Ob vzporednem opazovanju avtoportretnih upodobitev in fotografskih portretov istih oseb lahko obiskovalci prepoznajo različne odseve portretirančevega bistva in identitete, poudarjajo v trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov.

S štirimi deli se predstavlja umetnica Judita Rajnar iz Ivančne Gorice. »Zelo rada rišem, pri tem pa uporabljam različne tehnike. Nekdo bi na teh slikah pričakoval, da vidi ravno to osebo. A daleč od tega. Na slikah raje na papir spravim odraz mojega notranjega sveta, ki ga nadrealistično upodobim,« je dejala.

S tokratno razstavo zaključujejo letošnji razstavni program, je povedala Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki bdi nad galerijo. Razstavo je odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, v kulturnem programu sta nastopila Komorna skupina Glasbene šole Trebnje in izjemno nadarjeni domači tolkalec Jan Čibej.

Obiskovalci razstave imajo priložnost, da do 10. februarja s selfiji napolnijo za zdaj še bolj prazno steno, ki je tudi del razstave. V galeriji obiskovalce spodbujajo, da so pri tem kar se da kreativni, da razmislijo o predstavljenih delih v galeriji in jih interpretirajo ter tako pokažejo ostalim obiskovalcem, kako so jih nagovorila. Stena bo verjetno največ vtisov deležna na Ta veseli dan kulture, ko bo dan odprtih vrat.

Besedilo in fotografije: R. N.

