Slogan Mojce Čemas Stjepanovič je 'Povezani'

26.10.2018 | 13:15

Mojca Čemas Stjepanovič (Foto: M. B. J.)

Črnomelj - Mojca Čemas Stjepanovič, ki je črnomaljska županja zadnja dva mandata, letos znova kandidira za županjo. Njen slogan je 'Povezani', ker verjame, da lahko tako povezani, kot so bili ob letošnjem junijskem neurju s točo, nadaljujejo tudi v prihodnje. Kot kandidatka DeSUSa in SD bo, če bo izvoljena, osrednjo pozornost namenila mladim, saj želi, da bi se po končanem šolanju vrnili domov. Načrtuje gradnjo velikega zunanjega centra urbanih športov, stanovanj za mlade in več ugodnosti za mlade družine in podjetnike. Nadaljevala pa bo z že začetimi projekti, kot so obnova in gradnja infrastrukture, cest, vodovoda, kolesarskih poti, kanalizacije in optičnega omrežja.

»Seveda v občini ne bomo pozabili niti na starejše, ki jim bomo še naprej zagotavljali kakovostne bivanjske pogoje, tudi z oskrbovanimi stanovanji, čim več starejšim pa omogočali čim dlje bivanje na svojih domovih. Še posebej bomo podpirali dobro medgeneracijsko sodelovanje. Še naprej pa bomo posebno pozornost namenjali najmlajšim,« je dejala kandidatka.

Poudarja, da mnogih projektov, ki so jih uresničili med njenim županovanje, ne bi bilo, če ne bi našli skupnega jezika, kompromisov in če ne bi sodelovali in se povezovali. Zato občanom polaga na srce, naj še naprej ostanejo povezani. "Hkrati želim povabiti občane in občanke, da mi o svojih opazkah, mnenjih, željah pišejo in skupaj bomo poskrbeli za še boljše življenjske pogoje v naši občini,« je povabila.

M. Bezek Jakše