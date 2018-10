Žrtev streljanja umrla v bolnišnici, Kovačiču devet let zapora

26.10.2018 | 12:30

Pri dnevnem centru Kher Šu Beši v Vejarju je 29. junija letos Želko Kovačič dvakrat ustrelil Damijana Brajdiča, poškodbe pa so bile za slednjega usodne, čez tri tedne je umrl v UKC Ljubljana.

Novo mesto, Trebnje - Danes je na novomeškem okrožnem sodišču svoj epilog dobilo junijsko streljanje v trebanjskem romskem naselju Vejar, ki se ni končalo le s poškodbami, kakor smo poročali takrat, ampak s smrtjo. Namreč, žrtev, 43-letni Damijan Brajdič, je čez slabe tri tedne (19. julija) umrl v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Zaradi tega je tožilstvo zoper strelca, 38-letnega Želka Kovačiča iz Vejarja, spisalo obtožnico, v katerem mu očita kaznivo dejanje uboja, ki pa ga je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Ker sta obtoženec in tožilstvo v začetku tega meseca podpisala sporazum o priznanju krivde, na današnjem naroku pri sodnici Mojci Hode ni bilo dvoma, da bo izrekla tudi sodbo. Kovačiča je obsodila na devet let zapora, kakor je bilo zapisano tudi v sporazumu.

"Ocenjujem, da je kazen primerna in ustrezna. Zlasti pomembno je dejstvo, da ste to storili v stanju hude alkoholiziranosti in bistveno zmanjšane prištevnosti. Kazen je skladna s trenutno obstoječo sodno prakso," je sodbo na kratko obrazložila sodnica in obtoženca glede na njegovo socialno stanje (njegova družina živi samo od socialne podpore) oprostila stroškov postopka.

Kovačičev zagovornik Marko Štamcar je predlagal, da Kovačiča pred pravnomočnostjo sodbe napotijo na prestajanje kazni zapora na Dob.

Z razdalje enega metra ga je dvakrat ustrelil

Točen scenarij dogodka v Vejarju, ki velja za enega najbolj urejenih romskih naselij v državi, ni znan. Policija je sicer v poročilo zapisala, da naj bi bila Kovačič in njegova žrtev že dlje časa v sporu. Ker sojenja pravzaprav ni bilo, tudi Kovačič ni povedal, kaj ga je napeljalo k temu, da je Brajdiča pri dnevnem centru Kher šu beši, kjer potekajo aktivnosti za otroke in mladostnike, ustrelil v prsni koš in glavo.

Izvedeli smo, da je bil takrat storilec močno pijan, saj je imel v krvi 2,06g/kg alkohola, kar je pomenilo, da je bila njegova sposobnost razumevanja pomena svojega dejanja in obvladovanja bistveno zmanjšana. Po streljanju se je s skuterjem odpeljal v bližnji gozd, kjer pa so ga policisti kmalu prijeli. Pri sebi je imel pištolo z nabojnikom in tri naboje.

Od takrat ga ni bilo več doma, saj so mu odredili pridržanje in pripor. Tako verjetno tudi še ni videl svojega četrtega otroka, ki se je rodil po tem streljanju. Po naših informacijah Kovačič, ki izhaja iz Otočca, med krajani Vejarja ni bil najbolj priljubljen, saj naj bi v naselje prinesel strah in nemir, bil naj bi glasen, nasilen, naokoli pa je razkazoval orožje.

