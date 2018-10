Aktiven teden semiških Sončkov

26.10.2018 | 13:15

Semič - V tem šolskem letu smo se pridružili vseslovenski akciji Simbioza giba, ki povezuje Slovenijo prek medgeneracijskega gibanja in promocije zdravja. V sklopu akcije smo pripravili tri različne dejavnosti.

V torek, 16. oktobra, smo balinali na balinišču v Semiču. V uvodu so nam člani Društva upokojencev Semič predstavili osnovne značilnosti tega športa. Nato smo balinali vsi skupaj in ugotovili, da je zanj potrebna velika mera potrpežljivosti in natančnosti.

V sredo, 17. oktobra, smo se skupaj s članicami Šole zdravja Semič, dedki, babicami in vsemi ostalimi obiskovalci razgibali na jutranji telovadbi.

V četrtek, 18. oktobra, pa smo imeli pohod v Mladičko brezje. Med pohodom smo iskali markacije (trakove) in škatle z nalogami. Vse naloge smo uspešno in z velikim veseljem opravili. Na cilju nas je pričakalo presenečenje. Slavko Plut nam je povedal kar dve pravljici in zaigral na harmoniko. Z navdušenjem smo vsi skupaj zapeli in zaplesali.

Preživeli smo prijeten teden, poln pozitivne energije, gibanja in druženja.

Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dejavnosti: članom Društva upokojencev Semič, članicam Šole zdravja Semič in Slavku Plutu.

Aktiv za šport Enote vrtca Sonček iz Semiča

Galerija